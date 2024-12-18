Юные художники, музыканты и артисты балета стали лауреатами проекта "Золотая книга"

В четверг, 19 декабря, в 15:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет церемония награждения лауреатов Золотой книги "Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры".

"Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры" - один из культурных брендов региона. В 2024 году на ее страницах появились новые имена:

- Театральное искусство. Антон Иванов - артист Драматического театра "Колесо" им. народного артиста России Г.Б.Дроздова, член Союза театральных деятелей России;

- Музыкальное искусство. Фортепиано. Александр Князев - студент Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства (Москва);

- Музыкальное искусство. Домра. Милана Матвеева - студентка Тольяттинского колледжа искусств им. Р.К.Щедрина;

- Искусство балета. Александр Лебединский - артист балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича;

- Изобразительное искусство. Екатерина Ляпичева - преподаватель Детской художественной школы № 2 Самары;

- Изобразительное искусство. Виктория Цацина - преподаватель и председатель предметно-цикловой комиссии по специальности 54.02.01 "Дизайн по отраслям" Самарского областного училища культуры и искусств;

- Сольное и хоровое народное пение. Мария Мельникова - студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.

Лауреаты "Золотой книги" 2024 г. - юные дарования, достигшие в своем искусстве высоких оценок профессионалов, а также преданные профессии молодые специалисты сферы культуры. В их числе - победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. Это студенты колледжей и престижных вузов, артисты профессиональных организаций искусств, преподаватели детских школ искусств и организаций профессионального образования.

проект "Имена молодых дарований" реализуется с 2006 года. За это время в книгу вписали 151 имя представителей талантливой молодежи региона. Три тома издания уже поступили на хранение в музей им. П.В.Алабина. "Золотой" проект "Имена молодых дарований" играет важную роль в поддержании престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях. Все достижения лауреатов, перечисленные в Золотой книге, подтверждают высокое качество художественного образования в Самарском регионе.