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Культура

Юные художники, музыканты и артисты балета стали лауреатами проекта "Золотая книга"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, в 15:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет церемония награждения лауреатов Золотой книги "Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры".

"Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры" - один из культурных брендов региона. В 2024 году на ее страницах появились новые имена:

- Театральное искусство. Антон Иванов - артист Драматического театра "Колесо" им. народного артиста России Г.Б.Дроздова, член Союза театральных деятелей России;

- Музыкальное искусство. Фортепиано. Александр Князев - студент Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства (Москва);

- Музыкальное искусство. Домра. Милана Матвеева - студентка Тольяттинского колледжа искусств им. Р.К.Щедрина;

- Искусство балета. Александр Лебединский - артист балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича;

- Изобразительное искусство. Екатерина Ляпичева - преподаватель Детской художественной школы № 2 Самары;

- Изобразительное искусство. Виктория Цацина - преподаватель и председатель предметно-цикловой комиссии по специальности 54.02.01 "Дизайн по отраслям" Самарского областного училища культуры и искусств;

- Сольное и хоровое народное пение. Мария Мельникова - студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.

Лауреаты "Золотой книги" 2024 г. - юные дарования, достигшие в своем искусстве высоких оценок профессионалов, а также преданные профессии молодые специалисты сферы культуры. В их числе - победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. Это студенты колледжей и престижных вузов, артисты профессиональных организаций искусств, преподаватели детских школ искусств и организаций профессионального образования.
проект "Имена молодых дарований" реализуется с 2006 года. За это время в книгу вписали 151 имя представителей талантливой молодежи региона. Три тома издания уже поступили на хранение в музей им. П.В.Алабина. "Золотой" проект "Имена молодых дарований" играет важную роль в поддержании престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях. Все достижения лауреатов, перечисленные в Золотой книге, подтверждают высокое качество художественного образования в Самарском регионе.

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Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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