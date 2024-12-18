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В Самаре прорвало трубу теплоснабжения на ул. Аэродромной Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Самару, экстренно приземлился в Шереметьево В Сызрани на ж/д платформе погиб мужчина СК начал проверку из-за нападения бездомных собак в Самаре В Самарской области три ученицы пострадали из-за падения потолка в Центре образования

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В Самаре прорвало трубу теплоснабжения на ул. Аэродромной

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, в 11:47 произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм на ул. Аэродромной, 16 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На время ремонта 91 многоквартирный дом и девять социально значимых объектов снабжают теплом по резервной схеме.

Гид потребителя

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