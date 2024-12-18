В Самаре прорвало трубу теплоснабжения на ул. Аэродромной

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В среду, 18 декабря, в 11:47 произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм на ул. Аэродромной, 16 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.