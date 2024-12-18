Самарские предприятия "Роснефти" - в числе победителей конкурса "Лидер природоохранной деятельности России"

Нефтеперерабатывающие предприятия Самарской группы "Роснефти" вошли в число победителей XX Всероссийского экологического конкурса "Лидер природоохранной деятельности России". Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ в очередной раз подтвердили высокую эффективность используемых природосберегающих технологий и реализуемых экологических проектов.

В числе важнейших направлений природоохранной деятельности, отмеченных жюри конкурса - мероприятия по повышению промышленной безопасности производства и охраны труда, сохранению и восстановлению природных ресурсов, а также инициатив, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки в регионе.

Куйбышевский НПЗ одержал победу в номинации "Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие". На заводе реализуется инвестиционная программа модернизации производственных мощностей, экологические параметры контролируются с помощью современного комплекса мониторинга, включающего испытательную лабораторию, три стационарных экологически поста и передвижную станцию. За последние годы Кубышевский НПЗ значительно сократил воздействие на атмосферный воздух, а также снизил забор воды из внешних источников на 20%. При этом доля оборотной воды в водоснабжении предприятия достигла 91,5%.

Победой в той же номинации отмечена активная природоохранная деятельность Новокуйбышевского НПЗ. Предприятие осуществляет производственную деятельность в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015 "Система экологического менеджмента". Благодаря реализации комплексной экологической программы и масштабной программы модернизации производства завод значительно снизил воздействие на окружающую среду. С начала 2024 года Новокуйбышевский НПЗ сократил забор воды на 10,6%, увеличив оборотное использование воды до 96%.

Сызранский НПЗ получил высшую награду конкурса в номинации "Лучшая экологическая политика в нефтеперерабатывающей промышленности". Работы на предприятии ведутся по нескольким направлениям: снижение воздействия на атмосферный воздух, повышение качества очистки сточных вод, уменьшение образования отходов производства и потребления. Минимизация воздействия на природную среду подтверждается данными экологического мониторинга. Исследования воздуха проводятся сертифицированной заводской лабораторией, а также с помощью автоматических стационарных постов. Для контроля воды и почвы на Сызранском НПЗ используется передвижной экологический пост. Санитарная лаборатория Сызранского НПЗ успешно прошла процедуру подтверждения соответствия национальному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и соответствует требованиям системы менеджмента качества ISO 9001. За год ее специалисты выполняют в среднем более 335 тысяч анализов, ведут круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха, проводят ежедневные исследования проб подземных и поверхностных вод. В числе главных экологических проектов завода - строительство мембранного оборудования на блоке доочистки сточных вод.

Коллективы предприятий Самарской группы "Роснефти" активно участвуют в федеральных и региональных экологических акциях, регулярно проводят озеленение социально значимых мест Самары, Новокуйбышевска и Сызрани. Эковолонтеры предприятий ведут просветительскую работу среди подрастающего поколения региона: в школах проводятся уроки экологической культуры, экологические фестивали.

Самарские заводы "Роснефти" также реализуют инициативы по восполнению биоресурсов региона. В акваторию Волги в 2024 году было выпущено более 350 тысяч мальков рыбы, в том числе ценной стерляди. По инициативе и при поддержке нефтяников реализуется проект по защите и сохранению самой крупной и редкой птицы на территории Поволжья - орлана-белохвоста - в национальном парке "Самарская Лука". Орлан внесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

Забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности НК "Роснефть". Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.