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НОВИКОМ рассказал о тонкостях ипотечного кредитования в Рыбинске

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел конференцию "НОВИКОМ — банк российских инженеров" для работников промышленных предприятий города Рыбинска. Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли для обсуждения актуальных вопросов рынка недвижимости.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Несмотря на высокие процентные ставки, ипотека остается важным инструментом решения жилищного вопроса для многих россиян. Даже сейчас покупка жилья в ипотеку может оказаться выгодным решением. Рынок недвижимости, а вместе с ним и цены на квартиры продолжают расти.

В рамках конференции эксперты банка НОВИКОМ поделились своим видением перспектив развития рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования. Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшем будущем ключевую роль в поддержании доступности ипотечных кредитов будет играть семейная ипотека. Для работников предприятий Госкорпорации Ростех и участников зарплатного проекта банка, не попадающих под параметры семейной ипотеки, НОВИКОМ сохраняет ставки ниже рынка и размер первоначального взноса в размере 20,1%.

Последние тренды в области инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость участникам конференции презентовали представители местного агентства недвижимости. Участники узнали о наиболее привлекательных сегментах рынка и получили советы по минимизации рисков при вложении средств. Большой интерес вызвало выступление юриста, который подробно рассказал про возможные "подводные камни" при сделках с недвижимостью и дал подробные рекомендации, как их можно избежать.

"Наши розничные клиенты — это сотрудники высокотехнологичных предприятий, в чьих руках сегодня будущее российской промышленности. Мы знаем, насколько важно для них иметь возможность улучшить свои жилищные условия по льготной ставке. Поэтому даже в текущих реалиях НОВИКОМ обеспечивает доступные условия для приобретения жилья. Мы не прекращали выдачи семейной ипотеки и не повышали размер первоначального взноса. Помимо этого, руководство предприятий может поощрить выдающихся сотрудников, включая их в программу "Развитие". А для ее участников ставки еще ниже", — отметил управляющий офиса НОВИКОМ в Рыбинске Виктория Рябкова.

Гид потребителя

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