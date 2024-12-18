НОВИКОМ рассказал о тонкостях ипотечного кредитования в Рыбинске

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел конференцию "НОВИКОМ — банк российских инженеров" для работников промышленных предприятий города Рыбинска. Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли для обсуждения актуальных вопросов рынка недвижимости.
Несмотря на высокие процентные ставки, ипотека остается важным инструментом решения жилищного вопроса для многих россиян. Даже сейчас покупка жилья в ипотеку может оказаться выгодным решением. Рынок недвижимости, а вместе с ним и цены на квартиры продолжают расти.
В рамках конференции эксперты банка НОВИКОМ поделились своим видением перспектив развития рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования. Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшем будущем ключевую роль в поддержании доступности ипотечных кредитов будет играть семейная ипотека. Для работников предприятий Госкорпорации Ростех и участников зарплатного проекта банка, не попадающих под параметры семейной ипотеки, НОВИКОМ сохраняет ставки ниже рынка и размер первоначального взноса в размере 20,1%.
Последние тренды в области инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость участникам конференции презентовали представители местного агентства недвижимости. Участники узнали о наиболее привлекательных сегментах рынка и получили советы по минимизации рисков при вложении средств. Большой интерес вызвало выступление юриста, который подробно рассказал про возможные "подводные камни" при сделках с недвижимостью и дал подробные рекомендации, как их можно избежать.
"Наши розничные клиенты — это сотрудники высокотехнологичных предприятий, в чьих руках сегодня будущее российской промышленности. Мы знаем, насколько важно для них иметь возможность улучшить свои жилищные условия по льготной ставке. Поэтому даже в текущих реалиях НОВИКОМ обеспечивает доступные условия для приобретения жилья. Мы не прекращали выдачи семейной ипотеки и не повышали размер первоначального взноса. Помимо этого, руководство предприятий может поощрить выдающихся сотрудников, включая их в программу "Развитие". А для ее участников ставки еще ниже", — отметил управляющий офиса НОВИКОМ в Рыбинске Виктория Рябкова.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.