Авито Путешествия: Самарская область вошла в топ популярных туристических направлений в 2024 году

Регион попал во вторую десятку по числу бронирований квартир.

В Авито Путешествиях подвели предварительные итоги года на рынке посуточной аренды жилья в России. По итогам 2024 года количество бронирований на платформе выросло в 2,5 раза, а число доступных для аренды объектов — на 16%. При этом заметный прирост показали нетрадиционные туристические направления: Дальний Восток и Мурманская область.

В сегменте посуточной аренды квартир наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край, на который в 2024 году приходилось почти каждое десятое бронирование (9%). Санкт-Петербург и Москва заняли второе и третье место с долями в 8% и 7% соответственно. В первую пятерку регионов также вошли Подмосковье и Татарстан (по 5% от всех бронирований).

В то же время стремительно растет популярность Мурманской области (рост в 2,7 раза) и регионов Дальнего Востока: в 2024 году число бронирований квартир посуточно в Приморском крае увеличилось в 3,5 раза, в Амурской области — в 3,4 раза, в Хабаровском крае — в 3,2 раза.

"Туристический потенциал регионов Севера и Дальнего Востока в значительной степени еще не раскрыт, однако в последние годы они привлекают все большее число самостоятельных путешественников, которые уже исследовали традиционные маршруты вдоль и поперек. В тех локациях, где пока не появилась развитая гостиничная инфраструктура, именно частные квартиры, апартаменты и дома стимулируют рост турпотока", — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

В среднем по России снять квартиру на сутки в 2024 году стоило 3200 рублей. Среди топ-20 регионов по популярности доступнее всего такие объекты в Башкортостане и Челябинской области (по 2500 рублей), Иркутской области (2600 рублей), Самарской, Воронежской и Тюменской областях (по 2700 рублей в каждом). Самые дорогие направления уходящего года — Москва (4900 рублей), Санкт-Петербург (4100 рублей), Нижегородская область и Краснодарский край (по 3800 рублей в сутки).

В сегменте посуточной аренды загородного жилья в пятерку самых популярных направлений года вошли Подмосковье (13% от всех бронирований), Ленинградская область (9%), Краснодарский край (7%), Карелия (5%) и Челябинская область (3%). Средняя по России стоимость посуточной аренды загородного дома в 2024 году составила 8600 рублей. Самые доступные цены зафиксированы в Крыму (5400 рублей), Республике Алтай (6000 рублей), Дагестане (6300 рублей), Челябинской области (7000 рублей) и Башкортостане (7100 рублей). Дороже всего арендовать загородный объект на сутки в 2024-м стоило в Санкт-Петербурге (11800 рублей) и в Московской области (11300 рублей). Информация по другим популярным регионам — в таблице 2.

Таблица 1. Топ-20 популярных субъектов РФ среди российских путешественников по числу бронирований посуточных квартир, данные Авито Путешествий за 2024 год

Таблица 2. Топ-20 популярных субъектов РФ среди российских путешественников по числу бронирований посуточных загородных объектов, данные Авито Путешествий за 2024 год