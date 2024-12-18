16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самара" в домашнем матче уступила ЦСКА Женский БК "Самара" покидают два игрока "Самара-2" дважды переиграла "Локомотив-Кубань-2" БК "Самара" уступил "Автодору" в Саратове БК "Самара" проиграл "Пари Нижний Новгород"

Баскетбол Спорт

"Самара" в домашнем матче уступила ЦСКА

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 декабря, БК "Самара" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ уступил ЦСКА — 63:93, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: БК Самара

С самого начала матча хозяева не позволили сопернику сразу убежать далеко вперед, а в середине стартового периода Антон Карданахишвили выдал "3+1", Илья Попов заработал "2+1" — и самарская команда повела: 11:10. Затем трехой отметился Егор Амосов, а Андрей Сопин приберег дальнее попадание на последние мгновения четверти: 21:18.

На старте второго периода гости выдали рывок 10:0. Впрочем, сдаваться "Самара" явно не собиралась: Данила Чикарев запустил мини-рывок, а две подряд трехи от Карданахишвили и Амосова вернули самарцам лидерство: 31:30 за четыре минуты до большого перерыва. А тут еще и Иван Касьянов отметился первыми для себя очками в Единой Лиге. И все же ЦСКА, как ни подгоняли хозяев болельщики, к большому перерыву подошел чуть впереди: 39:41.

Егор Амосов открыл третью четверть очередным трехочковым. Но к середине периода это попадание так и оставалось для нашей команды единственным. И ЦСКА вновь убежал на 7-очковую дистанцию (42:49). А стоило самарцам начать набирать очки — москвичи выдали залп из трех подряд дальних попаданий. И к заключительной десятиминутке подошли уже с солидным запасом: 50:65.

И вновь хозяева начали период с точной трехи (еще одной от Карданахишвили). И вновь надолго после этого замолчали. Хотя и при "-20" болельщикам было, на что посмотреть. Владислав Карпов, едва появившись на паркете, отметил свой возвращение в Лигу (спустя почти десять лет!) набранными очками. Дебютировал и Данила Слетков — самарская команда завершала матч полностью "самарской" пятеркой. И заслужила овации взыскательной публики.

63:93 — поражение "Самары".

Следующий матч наша команда проведет уже 21 декабря: на своей площадке "Самара" примет "ПАРМУ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5