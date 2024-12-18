"Самара" в домашнем матче уступила ЦСКА

В среду, 18 декабря, БК "Самара" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ уступил ЦСКА — 63:93, сообщает пресс-служба волжан.

С самого начала матча хозяева не позволили сопернику сразу убежать далеко вперед, а в середине стартового периода Антон Карданахишвили выдал "3+1", Илья Попов заработал "2+1" — и самарская команда повела: 11:10. Затем трехой отметился Егор Амосов, а Андрей Сопин приберег дальнее попадание на последние мгновения четверти: 21:18.

На старте второго периода гости выдали рывок 10:0. Впрочем, сдаваться "Самара" явно не собиралась: Данила Чикарев запустил мини-рывок, а две подряд трехи от Карданахишвили и Амосова вернули самарцам лидерство: 31:30 за четыре минуты до большого перерыва. А тут еще и Иван Касьянов отметился первыми для себя очками в Единой Лиге. И все же ЦСКА, как ни подгоняли хозяев болельщики, к большому перерыву подошел чуть впереди: 39:41.

Егор Амосов открыл третью четверть очередным трехочковым. Но к середине периода это попадание так и оставалось для нашей команды единственным. И ЦСКА вновь убежал на 7-очковую дистанцию (42:49). А стоило самарцам начать набирать очки — москвичи выдали залп из трех подряд дальних попаданий. И к заключительной десятиминутке подошли уже с солидным запасом: 50:65.

И вновь хозяева начали период с точной трехи (еще одной от Карданахишвили). И вновь надолго после этого замолчали. Хотя и при "-20" болельщикам было, на что посмотреть. Владислав Карпов, едва появившись на паркете, отметил свой возвращение в Лигу (спустя почти десять лет!) набранными очками. Дебютировал и Данила Слетков — самарская команда завершала матч полностью "самарской" пятеркой. И заслужила овации взыскательной публики.

63:93 — поражение "Самары".

Следующий матч наша команда проведет уже 21 декабря: на своей площадке "Самара" примет "ПАРМУ".