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Туризм Общество

На выставке "Самара" наградили юбилейного посетителя

КИНЕЛЬ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день городского округа Октябрьский Самарской области юбилейным 30-тысячным гостем выставки "Самара" стала учитель математики школы № 10 города Кинель Ольга Парамонова.

Фото: Министерство туризма СО

"Тридцать тысяч — это большая цифра, и сегодня мы рады вручить Вам небольшое путешествие в эко-отель "Маяк". Напомню, что этот эко-отель находится практически между Самарой и Тольятти, вблизи живописного места под названием Мастрюковские озера, где ежегодно проходит легендарный Грушинский фестиваль бардовской песни. И, хотелось бы отметить, что путешествие в эко-отель "Маяк" рассчитано не на одного, а на четырех гостей", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"Сегодня было так неожиданно, когда при входе в музей меня остановили, начали аплодировать, фотографировать. Было очень непонятно, что происходит, но когда сказали, что я 30-тысячный посетитель выставки, я была очень приятно удивлена. Спасибо огромное организаторам выставки, а особенно за поздравления и за призы", — поделилась впечатлениями учитель математики школы № 10 городского округа Кинель Самарской области Ольга Парамонова.

Напомним, выставка "Самара" в музее им. П. В. Алабина стала продолжением экспозиционного проекта "Россия", представленного в 2024 году на ВДНХ в Москве. За время работы выставки "Самара" будут представлены все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю проводятся тематические дни городских округов и муниципальных районов. На отдельных площадках проходят всевозможные мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самарской области, работают игровые зоны.

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