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Спорт

Стала известна спортивная программа на новогодние каникулы в Самаре: афиша

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Традиционно в предновогодние праздники и дни зимних каникул мэрия Самары проводит физкультурно-спортивные мероприятия для жителей и гостей города, передает пресс-служба городской администрации.

"В дни новогодних каникул на площади Куйбышева жителей и гостей нашего города будет ожидать достаточно насыщенная и активная спортивная программа. С 2 по 8 января пройдет физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима", которая включает различные активности: с 14:00 до 20:00 будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд, тетрис и керлинг, а с 15:00 до 19:00 — городошная площадка", — рассказал руководитель городского департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

Также на площади Куйбышева зальют три ледовых катка: для массового катания, для игры в хоккей и каток для самых маленьких гостей. Здесь же откроют пункты проката и заточки коньков.

Муниципальные спортивные учреждения в период со 2 по 9 января проведут порядка 30 соревнований по различным видам спорта: футбол, дзюдо, тхэквондо, каратэ, самбо, шахматы, лыжные гонки, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, баскетбол, мини-футбол, хоккей, тяжелая атлетика, кинологический спорт.

В дни школьных каникул во всех районах города тренерами по месту жительства будут организованы 36 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках всероссийской акции "Декада спорта": спортивные праздники, "Веселые старты", соревнования по зимнему футболу, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта. Всего в "Декаде спорта" примет участие более 2 000 жителей городского округа Самара. С расписанием занятий можно ознакомиться в приложении.

Начало 2025 года будет не менее активным. В январе состоится городской этап всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". Состязания будут проходить в ледовом дворце "Орбита". В них примут участие около 300 юных спортсменов. А для любителей лыжного спорта организуют самарский фестиваль "Сокольи Горы": 30 января состоится ночная лыжная гонка, а 1 и 2 февраля — самарский марафон. Планируемое количество участников — более 1 000 человек как из Самарской области, так и других регионов страны.

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