НОВИКОМ одержал победу в двух номинациях премии "Финансовая элита"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал лауреатом ежегодной премии "Финансовая элита России". Личная награда за вклад в развитие программ поддержки промышленности присуждена Председателю Правления НОВИКОМа Елене Георгиевой. Кроме того, банк получил приз в номинации "Трансформация года".

В Москве состоялась церемония награждения XIX премии в области финансов "Финансовая элита России". В ее рамках награду получают ключевые персоны и компании финансового сообщества нашей страны. В этом году в персональной номинации "За личный вклад в развитие программ поддержки промышленности" премию получила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева. На решение жюри повлияли работа НОВИКОМа по содействию предприятиям машиностроения, авиастроения, двигателестроения и других отраслей, а также стабильно высокие рейтинги и устойчивый рост кредитной организации.

"Эта почетная награда отражает усилия нашего коллектива, который успешно разрабатывает индивидуальные комплексные решения для обеспечения промышленности максимально доступными финансовыми ресурсами. Такая высокая оценка мотивирует нас еще активнее работать и выполнять стратегические задачи, поставленные нашим акционером, Госкорпорацией Ростех, и направленные на развитие и процветание России", — подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Помимо этого, НОВИКОМ получил награду в номинации "Трансформация года". Она ознаменовала успешную реализацию масштабного ребрендинга, который банк провел весной 2024 года. Таким образом НОВИКОМ заявил о своем стремлении стать опорой российской высокотехнологичной промышленности и ее сотрудников. Обновленные название, логотип, цвета и другие элементы фирменного стиля помогают доносить до аудитории главные устремления НОВИКОМа, синхронизированные со стратегией Госкорпорации Ростех. В ближайшие годы банк планирует укрепиться в статусе ключевого финансового звена технологического развития России.

Премия "Финансовая элита России" присуждается с 2005 года и является одной из самых авторитетных наград российского финансового сообщества. Ее лауреатами ежегодно становятся ведущие российские банки, страховые компании, управляющие и инвестиционные организации, негосударственные пенсионные фонды.

Награды "Финансовой элиты" НОВИКОМу вручаются уже в третий раз. В 2022 году вклад банка Ростеха "Рантье" был признан лучшим в России. В 2023 году жюри премии отметило программу лояльности НОВИКОМа как наиболее интересное и выгодное для клиента предложение среди систем поощрения российских банков.