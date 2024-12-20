16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Военнослужащему из Самарской области списали задолженность Самарцы выступили против строительства церкви за КРЦ "Звезда" Морозы отменяются: самарские синоптики обновили погодные данные на выходные В парках Самары завершается заливка катков В 2024 году конкурс "Это у нас семейное" исполнил мечты тысяч семей России

Общество

В выходные никуда не выхожу: лучшие релакс-идеи для домоседов в Новый год

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С порога заявляем: лениться — не преступление! Особенно когда это можно делать несколько дней подряд, то есть в новогодние праздники. Но и совсем ничего не делать тоже как-то скучно. Вместе с оператором Т2 разобрались, как домоседу провести выходные, чтобы их можно было назвать полезными.

Фото: предоставлено T2

Делу время, потехе… пару денечков

На предстоящих новогодних каникулах мы будем отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Будет отлично, если вы заранее решите, в какие дни точно отдыхаете и ничем себя не грузите, а в какие понемногу начнете возвращаться в привычный ритм. Например, на 3 января можно запланировать легкую уборку. Конечно, елку пока не трогаем — это как-нибудь весной… 4 числа можно развлечь себя походом в кино или торговый центр, чтобы начать год с новым луком. А на следующий день снова остаться дома и погрузиться в книгу.

Разбавляем сериалы научпопом

Или классными подкастами. Вот так просто — сидишь, смотришь (или слушаешь), но вместе с этим становишься чуточку эрудированнее. Почему в китайских домах нет четвертого этажа? Существует ли гора выше Эвереста? Кто и когда на самом деле придумал пельмени? В поиске ответов на эти вопросы вы можете всерьез увлечься историей, географией и много чем еще.

Не ограничивайте себя в погоне за новым! С вау-тарифом "Хватит!" от Т2 интернет в выходные и праздники будет безлимитным, и это всего за 350 рублей в месяц. И нет, тариф не подорожает, как такси в новогоднюю ночь — цена заморожена навсегда. А подписку MiXX S, которая идет в подарок на три месяца, можно настроить под себя. Плюс 50 гигабайт трафика с возможностью раздачи, подписка "Яндекс Плюс" и многое другое. С таким арсеналом можно не только пару документалок посмотреть, но и освоить новую профессию!

Запускаем марафон заботы о себе и своем здоровье

Понимаем, что не каждый готов натянуть кроссовки и отправиться на пробежку по пустынному городу 1 января. Но любовь к себе — это забота, и проявлять ее можно разными способами. Полежать на игольчатом коврике, сделать растяжку, а потом поваляться в ванной с бомбочкой-шипучкой — чем не идеальный день? В режиме питания тоже революций не проводим: постепенно отказываемся от вредного и вводим полезное.

Проводим ревизию и продаем/раздаем все ненужное

Старые, но симпатичные безделушки, прочитанные книги или трендовое пальто, которое стало вашей главной ошибкой в шопинге — почему бы все это не продать? Конечно, устраивать полное расхламление не предлагаем, но избавиться от визуального шума и освободить место в шкафу — вполне.

Что еще можно продать? Гигабайты и минуты, которые Т2 превратила в валюту! У абонентов оператора они никогда не сгорают, и их можно выгодно продать на "Маркете" или обменять на предложения от партнеров Т2. С тарифом "Хватит!" и подпиской MiXX это можно сделать еще выгоднее. Тем более, каникулы — самое время пользоваться безлимитом на своем смартфоне и бесплатным домашним интернетом на целых три месяца.

А там уже и елку выкидывать пора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5