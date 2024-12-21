Житель Самарской области, любящий не платить в магазине, отправится на обязательные работы

Нефтегорский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в магазинных кражах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Весной 2024 г. мужчина пришел в сетевой магазин взял с полки товары и пытался уйти, не оплатив их. Это заметила продавец и забрала продукты. Однако злоумышленник все же отобрал у нее две банки кофе и ушел. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Ограбление"). Позже мужчину задержали. Он признал вину и пояснил, что продал похищенное.

Во время расследования выяснилось, что за месяц до этого мужчина украл в другом магазине дезодоранты, шампуни и кондиционеры стоимостью более 8 тыс. рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и получил 240 часов обязательных работ.