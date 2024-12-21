16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на площади Славы открывается каток Обновленный генплан Самары могут принять до конца года Военнослужащему из Самарской области списали задолженность Самарцы выступили против строительства церкви за КРЦ "Звезда" Морозы отменяются: самарские синоптики обновили погодные данные на выходные

Общество

Снежинки, зайчики и волки: на Авито выяснили, как и в чем самарцы встретят Новый год

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Когда-то на новогоднюю елку девочек одевали в костюмы снежинок (64%), снегурочек (21%) и лисичек (12%), а мальчиков — в зайчиков (35%), волков (15%) и медведей (11%). Так ответили респонденты — жители Самары, принявшие участие в предновогоднем опросе Авито.

Аналитики выяснили, что сегодня женщины предпочитают отмечать Новый год в эффектном платье (46%), а мужчины — в домашней (32%) или повседневной (31%) одежде. При этом каждый третий (31%) дополнит новогодний образ аксессуарами с символикой или в цвете предстоящего года.

Полноценный образ каждый год в обязательном порядке покупают 12% — чаще это женщины (18%) и молодежь 18–34 лет (19%). При этом из тех, кто привык тратиться на новогодний наряд, большинство (23%) планируют уложиться в 3 000 рублей. 20% заложили бюджет до 5 000 рублей.

В новогоднюю ночь у многих жителей Самары (40%) вероятно прозвучит песня "В лесу родилась елочка" — ее чаще других называли самой новогодней. У молодежи 18–24 лет с Новым годом чаще ассоциируется Last Christmas Джорджа Майкла (33%) и Jingle Bells Джеймса Пьерпонта (29%). А вот хит группы ABBA "Happy New Year" выбрали всего 16% опрошенных.

С планами на праздники каждый четвертый респондент определяется только в последние дни уходящего года, причем чаще это мужчины. Они же чаще строят планы в самый последний момент — 31 декабря (9%). В основном (48%) участники опроса продумывают активности в середине декабря. Заранее — осенью или раньше — планы на Новый год строят 13% опрошенных — как правило, это молодежь 18–34 лет.

Также аналитики Авито выяснили, что для большинства Новый год — в первую очередь, семейный праздник. Так, две трети (61%) опрошенных предпочитают встречать новогоднюю ночь вместе с семьей. Собирать всех близких, включая друзей, удается 24% — чаще всего отметить праздник и с семьей, и с друзьями, старается молодежь 18–24 лет (46%). Вдвоем со своей второй половинкой встречают Новый год лишь 2% опрошенных, а в одиночестве или с коллегами праздник отмечают в основном мужчины (5% и 2% соответственно).

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5