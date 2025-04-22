Жителя Новокуйбышевска будут судить за аферу со средствами соцконтракта

В Самарской области будут судить местного жителя, который обвиняется в мошенничестве при расходовании денег, выделенных по социальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как установили следователи Новокуйбышевска, в ноябре 2023 года 28-летний местный житель обратился в соцзащиту населения с просьбой предоставить государственную социальную помощь в виде соцконтракта. Он пояснил, что будет развивать бизнес и предоставил бизнес-план, по которому якобы планировал оказывать услуги по ремонту аудио- и видеоаппаратуры.

Ему предоставили грант на 347,4 тыс. рублей. По условиям контракта предприниматель должен был приобрести необходимое оборудование и товары для ведения бизнеса.

Однако житель Новокуйбышевска предпочел обналичить выплату и потратить ее на другие нужды. Спустя год, в ноябре 2024 г., после тщательной проверки факты незаконного расходования денег подтвердились, и работники социальной службы написали заявление в полицию.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Сейчас расследование закончено, уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что мужчина частично возместил причиненный материальный ущерб.