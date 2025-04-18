Жительница Самары подала в суд на стоматологию после лечения там

Самарский районный суд вынес решение по иску Валентины Ш. к местной стоматологии. Женщина хотела взыскать деньги по закону "О защите прав потребителя".

Как указано в материалах суда, женщина просила взыскать 567 тыс. руб., из которых: стоимость нового съемного протеза верхней челюсти — 42 тыс. руб., стоимость поврежденного протеза истца — 30 тыс. руб., транспортные расходы — 30 тыс. руб., лечение травмированных десен — 15 тыс. руб., убытки, связанные с отказом санаторно-курортного лечения — 150 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 300 тыс. рублей.

Интересно, что в суде стороны смогли примириться, но стоматология все же должна выплатить деньги истице.

"По настоящему мировому соглашению истец отказывается от исковых требований к ответчику в полном объеме. В свою очередь ответчик обязуется выплатить истцу сумму в размере 150 тысяч рублей", — указано в опубликованном решении суда.

Это — не первый случай, когда пациенты в Самаре взыскивают через суд деньги у стоматологических клиник. Так, ранее суд вынес решение по иску другой жительницы к еще одной клинике. Ей присудили около 2,5 млн руб. за некачественные и необоснованные работы, 150 тыс. руб. — в качестве компенсации морального вреда, 200 тыс. руб. — штраф, 150 тыс. руб. — пени, а также 40 тыс. руб. за услуги адвоката.