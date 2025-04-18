Жительница Самары подала в суд на стоматологию после лечения там

Самарский районный суд вынес решение по иску Валентины Ш. к местной стоматологии. Женщина хотела взыскать деньги по закону "О защите прав потребителя".
Как указано в материалах суда, женщина просила взыскать 567 тыс. руб., из которых: стоимость нового съемного протеза верхней челюсти — 42 тыс. руб., стоимость поврежденного протеза истца — 30 тыс. руб., транспортные расходы — 30 тыс. руб., лечение травмированных десен — 15 тыс. руб., убытки, связанные с отказом санаторно-курортного лечения — 150 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 300 тыс. рублей.
Интересно, что в суде стороны смогли примириться, но стоматология все же должна выплатить деньги истице.
"По настоящему мировому соглашению истец отказывается от исковых требований к ответчику в полном объеме. В свою очередь ответчик обязуется выплатить истцу сумму в размере 150 тысяч рублей", — указано в опубликованном решении суда.
Это — не первый случай, когда пациенты в Самаре взыскивают через суд деньги у стоматологических клиник. Так, ранее суд вынес решение по иску другой жительницы к еще одной клинике. Ей присудили около 2,5 млн руб. за некачественные и необоснованные работы, 150 тыс. руб. — в качестве компенсации морального вреда, 200 тыс. руб. — штраф, 150 тыс. руб. — пени, а также 40 тыс. руб. за услуги адвоката.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???