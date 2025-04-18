ОДК-Кузнецов принял участников историко-архивного форума "Память о прошлом-2025"

ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) выступило соорганизатором XIII Международного историко-архивного форума "Память о прошлом-2025. Военная история России — осмысление и сохранение исторической памяти". Самарское двигателестроительное предприятие организовало выставку уникальных артефактов военного времени из фондов заводского музея и экскурсию "От завода № 24 к ОДК-Кузнецов".

В год 80-летия Великой Победы в ОДК-Кузнецов проведена большая исследовательская работа. Весной были найдены ранее не известные артефакты, имеющие отношение к военному периоду: фотоальбомы, которые вели работники завода № 24 в годы войны, тетради с неизданными воспоминаниями. Часть находок включили в выставку, ставшую частью XIII Международного историко-архивного форума "Память о прошлом-2025. Военная история России — осмысление и сохранение исторической памяти", проходившего в Самаре по инициативе Российского государственного архива с 15 по 17 апреля.

Личные документы работников завода, награды, фотографии производства военного периода, подшивка газеты "Наш фронт", выпускавшейся редакцией заводской многотиражки и эвакуированной в Куйбышев части редакции газеты "Комсомольская правда" под руководством известного советского журналиста Александра Магида — все эти документы стали частью экспозиции ОДК-Кузнецов, представленной участникам форума, собравшего в Самаре более 200 ученых из 129 архивных, научных и образовательных учреждений России, Казахстана, Туркменистана и Китая.

Одним из самых интересных артефактов стал полноразмерный макет двигателя АМ-38Ф для самолета-штурмовика Ил-2, напечатанный на 3D-принтере. Двигатель был основой производственной программы предприятия военного времени. 3D-модель создана по оригинальному двигателю АМ-38Ф, снятому с боевого самолета, найденного в ходе поисковых мероприятий в Карелии в 1970 году. Именно этот самолет известен каждому жителю Самары — он установлен на Московском шоссе и является одним из символов города. Двигатель с этого штурмовика сейчас часть музейной экспозиции ОДК-Кузнецов.

"Сохранение исторической памяти о беспримерном подвиге наших старших поколений в годы Великой Отечественной войны — это задача, которая никогда не уходит на второй план. Мы бережно собираем и храним материальные свидетельства, рассказываем о нашей истории заводчанам, подрастающему поколению. Мы заботимся о наших ветеранах, ведь именно их труд в военные и послевоенные годы заложил точки роста предприятия. Экскурсия по ОДК-Кузнецов, подготовленная в этом году, станет идейной основой Семейного дня, проводимого ежегодно для работников и членов их семей. Волонтеры Совета молодежи предприятия проведут цикл таких экскурсий для своих коллег — сотрудников предприятия", — сказала начальник управления корпоративных коммуникаций ОДК-Кузнецов Наталья Куракова.

Экскурсия участников форума на производственную площадку ОДК-Кузнецов стала финалом XIII Международного историко-архивного форума. Специалисты по сохранению истории посетили музей предприятия, где им представили найденные новые артефакты, а также оригинал Знамени Государственного Комитета Обороны, переданного на постоянное хранение предприятию в 1946 году. Также они осмотрели Доску почета завода № 24, перевезенную в 1941 г. в Куйбышев в ходе эвакуации, производственные корпуса, которые были возведены к началу войны.

"ОДК-Кузнецов — это синтез нашей истории, нашего славного героического прошлого и нашего настоящего, здесь мы видим перспективы будущего. Трудовая доблесть людей, которые ковали победу в годы войны, и трудовая доблесть тех, кто сегодня работает в цехах на благо нашей родины", — отметила главный хранитель Российского государственного архива в Самаре Мария Выборнова.

После возложения цветов к Вечному Огню, зажженному на заводе в мае 1985 г. в честь 40-летия Победы, экскурсионная группа посетила производственные корпуса, построенные на предприятии за последние пять лет, в том числе производство компрессоров газотурбинных двигателей, оснащенное высокопроизводительным оборудованием. Историки смогли увидеть своими глазами, как за 80 лет изменялось предприятие, станки, а главное — двигатели, которые производит ОДК-Кузнецов.