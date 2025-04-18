ОДК-Кузнецов принял участников историко-архивного форума "Память о прошлом-2025"

ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) выступило соорганизатором XIII Международного историко-архивного форума "Память о прошлом-2025. Военная история России — осмысление и сохранение исторической памяти". Самарское двигателестроительное предприятие организовало выставку уникальных артефактов военного времени из фондов заводского музея и экскурсию "От завода № 24 к ОДК-Кузнецов".
В год 80-летия Великой Победы в ОДК-Кузнецов проведена большая исследовательская работа. Весной были найдены ранее не известные артефакты, имеющие отношение к военному периоду: фотоальбомы, которые вели работники завода № 24 в годы войны, тетради с неизданными воспоминаниями. Часть находок включили в выставку, ставшую частью XIII Международного историко-архивного форума "Память о прошлом-2025. Военная история России — осмысление и сохранение исторической памяти", проходившего в Самаре по инициативе Российского государственного архива с 15 по 17 апреля.
Личные документы работников завода, награды, фотографии производства военного периода, подшивка газеты "Наш фронт", выпускавшейся редакцией заводской многотиражки и эвакуированной в Куйбышев части редакции газеты "Комсомольская правда" под руководством известного советского журналиста Александра Магида — все эти документы стали частью экспозиции ОДК-Кузнецов, представленной участникам форума, собравшего в Самаре более 200 ученых из 129 архивных, научных и образовательных учреждений России, Казахстана, Туркменистана и Китая.
Одним из самых интересных артефактов стал полноразмерный макет двигателя АМ-38Ф для самолета-штурмовика Ил-2, напечатанный на 3D-принтере. Двигатель был основой производственной программы предприятия военного времени. 3D-модель создана по оригинальному двигателю АМ-38Ф, снятому с боевого самолета, найденного в ходе поисковых мероприятий в Карелии в 1970 году. Именно этот самолет известен каждому жителю Самары — он установлен на Московском шоссе и является одним из символов города. Двигатель с этого штурмовика сейчас часть музейной экспозиции ОДК-Кузнецов.
"Сохранение исторической памяти о беспримерном подвиге наших старших поколений в годы Великой Отечественной войны — это задача, которая никогда не уходит на второй план. Мы бережно собираем и храним материальные свидетельства, рассказываем о нашей истории заводчанам, подрастающему поколению. Мы заботимся о наших ветеранах, ведь именно их труд в военные и послевоенные годы заложил точки роста предприятия. Экскурсия по ОДК-Кузнецов, подготовленная в этом году, станет идейной основой Семейного дня, проводимого ежегодно для работников и членов их семей. Волонтеры Совета молодежи предприятия проведут цикл таких экскурсий для своих коллег — сотрудников предприятия", — сказала начальник управления корпоративных коммуникаций ОДК-Кузнецов Наталья Куракова.
Экскурсия участников форума на производственную площадку ОДК-Кузнецов стала финалом XIII Международного историко-архивного форума. Специалисты по сохранению истории посетили музей предприятия, где им представили найденные новые артефакты, а также оригинал Знамени Государственного Комитета Обороны, переданного на постоянное хранение предприятию в 1946 году. Также они осмотрели Доску почета завода № 24, перевезенную в 1941 г. в Куйбышев в ходе эвакуации, производственные корпуса, которые были возведены к началу войны.
"ОДК-Кузнецов — это синтез нашей истории, нашего славного героического прошлого и нашего настоящего, здесь мы видим перспективы будущего. Трудовая доблесть людей, которые ковали победу в годы войны, и трудовая доблесть тех, кто сегодня работает в цехах на благо нашей родины", — отметила главный хранитель Российского государственного архива в Самаре Мария Выборнова.
После возложения цветов к Вечному Огню, зажженному на заводе в мае 1985 г. в честь 40-летия Победы, экскурсионная группа посетила производственные корпуса, построенные на предприятии за последние пять лет, в том числе производство компрессоров газотурбинных двигателей, оснащенное высокопроизводительным оборудованием. Историки смогли увидеть своими глазами, как за 80 лет изменялось предприятие, станки, а главное — двигатели, которые производит ОДК-Кузнецов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???