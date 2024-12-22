Самарская пенсионерка отправила мошенникам 280 тыс. руб., пытаясь научиться обменивать валюту

В Самаре 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионерке позвонила неизвестная и предложила научить обменивать валюту так, чтобы получать прибыль. Потерпевшая согласилась, перешла по присланной ссылке, установила приложение и по указанию "куратора" перевела более 280 тыс. руб. кому-то на счет. Не дождавшись обратной связи в течение нескольких дней, самарчанка поняла, что ее обманули.