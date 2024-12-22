Самарская пенсионерка отправила мошенникам 280 тыс. руб., пытаясь научиться обменивать валюту

В Самаре 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пенсионерке позвонила неизвестная и предложила научить обменивать валюту так, чтобы получать прибыль. Потерпевшая согласилась, перешла по присланной ссылке, установила приложение и по указанию "куратора" перевела более 280 тыс. руб. кому-то на счет. Не дождавшись обратной связи в течение нескольких дней, самарчанка поняла, что ее обманули.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?