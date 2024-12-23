За сутки из Самары вывозят около 5 тысяч тонн снега

В декабре в Самаре выпало 96% осадков от месячной нормы. Дорожные и коммунальные службы города вывезли на площадки для временного складирования свыше 38 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба городской администрации.
Накануне, 22 декабря, в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада в регионе. В связи с этим и. о. главы города Самара Иван Носков поручил вывести на ночную уборку около 250 единиц снегоуборочной техники и 128 рабочих для расчистки вручную.
"При резких погодных колебаниях одна из ключевых задач — оперативная очистка города от снежной "каши" и обработка территорий реагентами, потому что при перепадах температуры высок риск гололедицы. Особое внимание уделили тротуарам, пешеходным переходам, подходам к соцучреждениям, остановкам общественного транспорта. Дорожные службы должны предотвратить образование снежных накатов при подмерзании и постоянно обеспечивать нормативное состояние дорог, прежде всего, маршрутов городского пассажирского транспорта. Наращиваем темпы вывоза снега. Среднесуточный вывоз составляет уже более 5 тысяч тонн", — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков.
На работах по вывозу снега в ночное время задействовано до 125 единиц спецтехники. В ночь с 22 на 23 декабря снежные массы вывозились с улиц Гагарина, Самарской, Маяковского, Арцыбушевской, Гая, Батайской, Магистральной, Авроры, Победы, Ставропольской, Солнечной, Красноармейской, Льва Толстого, Потапова, с 7 просеки, Комсомольской площади, проспекта Масленникова и Волжского проспекта.
Коммунальные компании, обслуживающие дворовые территории, также обязаны произвести уборку своих участков. Проверки своевременности и эффективности их работ ведутся на постоянной основе, с привлечением к административной ответственности компаний с низкой результативностью.
Как сообщили в мэрии, по состоянию на 17 декабря, административными комиссиями внутригородских районов Самары составлено 150 материалов по нарушению правил благоустройства, из них в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер пресечения направлено 26 материалов, в прокуратуру Самары — 29. Службами районного муниципального контроля по благоустройству совместно с прокуратурой города выдано 242 предостережения в отношении управляющих компаний, выполняющих работу по содержанию придомовых территорий некачественно или несвоевременно.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?