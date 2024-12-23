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ЖКХ и благоустройство Общество

За сутки из Самары вывозят около 5 тысяч тонн снега

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре в Самаре выпало 96% осадков от месячной нормы. Дорожные и коммунальные службы города вывезли на площадки для временного складирования свыше 38 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне, 22 декабря, в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада в регионе. В связи с этим и. о. главы города Самара Иван Носков поручил вывести на ночную уборку около 250 единиц снегоуборочной техники и 128 рабочих для расчистки вручную.

"При резких погодных колебаниях одна из ключевых задач — оперативная очистка города от снежной "каши" и обработка территорий реагентами, потому что при перепадах температуры высок риск гололедицы. Особое внимание уделили тротуарам, пешеходным переходам, подходам к соцучреждениям, остановкам общественного транспорта. Дорожные службы должны предотвратить образование снежных накатов при подмерзании и постоянно обеспечивать нормативное состояние дорог, прежде всего, маршрутов городского пассажирского транспорта. Наращиваем темпы вывоза снега. Среднесуточный вывоз составляет уже более 5 тысяч тонн", — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков.

На работах по вывозу снега в ночное время задействовано до 125 единиц спецтехники. В ночь с 22 на 23 декабря снежные массы вывозились с улиц Гагарина, Самарской, Маяковского, Арцыбушевской, Гая, Батайской, Магистральной, Авроры, Победы, Ставропольской, Солнечной, Красноармейской, Льва Толстого, Потапова, с 7 просеки, Комсомольской площади, проспекта Масленникова и Волжского проспекта.

Коммунальные компании, обслуживающие дворовые территории, также обязаны произвести уборку своих участков. Проверки своевременности и эффективности их работ ведутся на постоянной основе, с привлечением к административной ответственности компаний с низкой результативностью.

Как сообщили в мэрии, по состоянию на 17 декабря, административными комиссиями внутригородских районов Самары составлено 150 материалов по нарушению правил благоустройства, из них в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер пресечения направлено 26 материалов, в прокуратуру Самары — 29. Службами районного муниципального контроля по благоустройству совместно с прокуратурой города выдано 242 предостережения в отношении управляющих компаний, выполняющих работу по содержанию придомовых территорий некачественно или несвоевременно.

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