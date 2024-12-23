37 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 20 по 22 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 37 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов выявили более тысячи нарушений ПДД. Так, 104 человека нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, 104 — не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 20 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 16 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.