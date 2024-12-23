37 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 20 по 22 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 37 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов выявили более тысячи нарушений ПДД. Так, 104 человека нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, 104 — не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 20 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 16 раз.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???