НОВИКОМ провел конференцию для предпринимателей Самарской области

Дочерний банк Госкорпорации Ростех совместно с Торгово-промышленной палатой выступил организатором конференции "Банк НОВИКОМ — для предприятий Самарской области. Меры государственной поддержки как инструмент повышения эффективности инвестиций в промышленности". Представители Правительства Самарской области, Гарантийного фонда, Агентства по привлечению инвестиций и эксперты банка НОВИКОМ рассказали об эффективных методах привлечения финансирования.

Конференция собрала представителей крупных промышленных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в эффективном использовании финансовых инструментов банка НОВИКОМ, а также мер государственной поддержки, которые предоставляют региональные фонды и организации.

В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития региональной промышленности и возможности получения льготного финансирования. Оно необходимо предприятиям для развития и расширения производства, увеличения ассортимента выпускаемой продукции, реализации инвестиционных проектов. Эксперты банка рассказали о программах субсидирования и льготных кредитах, а также о востребованных среди участников тендеров Экспресс-гарантиях и продукте "НСО с фиксированной ставкой".

Конференция стала площадкой для обмена опытом и установления деловых контактов между участниками бизнес-сообщества региона. НОВИКОМ, со своей стороны, подтвердил готовность экспертов банка оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, в том числе, предоставляя консультации и помощь в получении государственных субсидий.

"НОВИКОМ уже более 30 лет занимается поддержкой российской промышленности и намерен продолжать и дальше работать в этом направлении. Мы готовы предложить предпринимателям наиболее выгодные для них финансовые инструменты. Банк напрямую взаимодействует с региональными гарантийными фондами и торгово-промышленными палатами и готов помогать выстраивать успешную финансовую стратегию каждому клиенту в зависимости от его целей и задач", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре Игорь Егоров.