В CARCADE открыт приём заявок по государственной программе субсидирования 2025 года

С 1 декабря 2024 года компания CARCADE открыла приём заявок на приобретение транспортных средств по программе субсидирования лизинга от Минпромторга России. На льготных условиях клиенты компании могут приобрести новую колёсную и специальную технику, произведённую на территории РФ, с использованием скидки до 35%.

Так, субсидия размером 10% (но не более 500 000 рублей с НДС на одно транспортное средство) распространяется на транспортные средства, указанные в перечне субсидируемых; скидка размером 35% (но не более 925 тыс. руб. с НДС на единицу) действует на электромобили; льгота в 10% (но не более 850 тыс. руб. на ТС) применяется в отношении седельных тягачей категории N3; скидка 20% (но не более 2 млн руб. с НДС) действует на туристические автобусы категории M3, класс III, с количеством мест 35 и более.

Под программу подходят ТС, которые соответствуют перечню МПТ, а именно, соответствует марка базового ТС или шасси, на котором достроено конечное ТС. Соответствие можно проверить по первым трём символам VIN-номера конечного или базового ТС. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев. До конца декабря 2024 года программа распространяется на транспортные средства 2024 года, при условии даты выдачи ЭПТС не ранее 01.10.2024, но с 1 января заявки будут приниматься только на ТС, произведённые в 2025 году.

Автомобиль должен быть новым, не бывшим на регистрационном учёте, в лизинге или в собственности физического лица и иметь электронный ПТС. Колёсное транспортное средство либо колёсное транспортное средство, на базе которого оно изготовлено, либо шасси транспортного средства, на базе которого изготовлено колёсное транспортное средство, за исключением электромобилей, должно иметь не менее 2000 баллов согласно действующему Заключению. Количество баллов необходимо проверить самостоятельно в реестре российской промышленной продукции. Полный перечень международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств и моделей, участвующих в господдержке субсидирования лизинга, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Оформить транспортное средство в лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты CARCADE вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности компании. Скидка идёт в зачёт авансового платежа единовременно за каждую единицу техники.

Сделку по субсидии можно провести в рамках экспресс-программ финансирования и дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график в рассрочку, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор можно в электронном виде, а заявку на льготный лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.