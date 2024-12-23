Итоги Года семьи и планы на 2025 г. обозначили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области

В 2024 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Демография" меры финансовой поддержки получили больше 140 тысяч семей с детьми, а всеми мерами государственной помощи было охвачено более 1 миллиона человек или каждый третий житель региона. Об этом стало известно на коллегии министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на которой подвели итоги работы социальной службы за этот год.

Напомним, что 2024 г. — был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. Решением губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области следующий год в Самарской области будет Годом многодетной семьи.

"Год семьи стал знаковым, особенным. Все отрасли и ведомства обратили внимание на институт семьи, чего раньше не было, причем это произошло как по стране в целом, так и в Самарской области. Что касается нашей социальной службы, то в рамках года семьи мы поняли какие направления нам нужно перестроить, на что обратить внимание. В этом году, благодаря поддержке губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, мы ввели беспрецедентные новые меры поддержки. Одна из этих мер — единовременная выплата при рождении первого ребенка молодым мамам в возрасте от 18 до 25 лет, такой своеобразный "стартовый капитал". Еще мы многократно упростили порядок предоставления регионального семейного капитала, убрав все бюрократические процедуры, связанные с предоставлением чеков", — подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, открывая заседание коллегии.

В год семьи в Самарской области было проведено более 3 тысяч мероприятий для семей с детьми. В общей сложности в них приняло участие более 1 миллиона жителей нашего региона. Это и большие семейные выходные, торжественные и праздничные мероприятия, областные фестивали и форумы, слет многодетных семей, семейные конкурсы и многочисленные мастер-классы.

В соответствии с указом президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей" в Самарской области статус многодетной семьи был обозначен так: это семья, имеющая трех и более детей, включая рожденных, усыновленных, приемных или находящихся под опекой или попечительством), до достижения старшим ребенком возраста 23-х лет. Губернатор Самарской области В. Федорищев дополнительно принял решение расширить эту категорию: теперь к многодетным семьям в нашем регионе относятся и семьи, где старший ребенок в возрасте до 23 лет участвует в специальной военной операции.

В 2024 г., по итогам конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Самарская область стала участником пилотного проекта по созданию Семейных многофункциональных центров. Первый Семейный МФЦ откроет свои двери в Самаре уже на днях. Он объединит в себе функции нескольких социальных сервисов — мультидисциплинарные бригады, пункт проката вещей первой необходимости для детей в возрасте от 0 до 3 лет, семейные приемные и пр.

В конце этого года Самарская область стала участником специального проекта Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — "Вызов". Глобальная цель — до конца 2026 г. внедрить семейносберегающие технологии, в результате которых на 25% больше детей, сейчас проживающих в государственных учреждениях, начали жить в семьях, приоритетно в родной.

Как отметила Регина Воробьева, настоящая российская семья — это семья многопоколенная, где не только мама и папа, но и бабушки с дедушками. Сейчас министерство разрабатывает региональную программу "Активное долголетие", рассчитанную до 2030 года. В нее войдут мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, в том числе предусматривающие участие людей старшего возраста в образовательных проектах, культурно-досуговых мероприятиях, занятиях физической культурой и спортом, добровольческой деятельности.

В соответствии с современными вызовами автономные некоммерческие организации "Центры социального обслуживания населения", действующие в каждом муниципальном образовании, в настоящее время перешли на семидневный график работы с предоставлением услуг по уходу до 3 раз в день. В текущем году было обслужено около 55 тыс. граждан (из них около 15 тыс. человек являются инвалидами), которым было предоставлено 32 млн. услуг.

"Сейчас ситуация складывается так, что все мы без исключения должны понимать важность семьи как для каждого из нас, так и для страны в целом. Наша задача -максимально способствовать тому, чтобы семейная политика, семейные ценности стали основой повседневной работы и главной целью каждого из нас", — подводя итоги коллегии, сказала министр Воробьева.