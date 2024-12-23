ВТБ: доля вкладов и накопительных счетов в "копилке" россиян превысила 90%

По оценке ВТБ, с начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых — с 65,3% до 68,4%. За год остатки на накопительных счетах выросли примерно на 200 млрд рублей за счёт перетока с текущих.

В ВТБ количество накопительных счетов выросло в этом году на 20%. Для сравнения, в прошлом году рост составил 2%. Клиенты открыли в ВТБ более 4,6 млн накопительных счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 трлн рублей.

Рост ключевой ставки с начала года составил 5 п. п. Беспрецедентно высокий уровень ключевой ставки позволяет банкам устанавливать привлекательные условия по накопительным продуктам, а клиентам без лишних для себя рисков фиксировать экстра ставки, постепенно переводя средства с текущих счетов на накопительные.

По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается — сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около 350 млрд наличных рублей "перетечет" на счета банков в этом году.