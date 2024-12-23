Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области

"Туризм — как инструмент межкультурного взаимодействия и социально-экономического развития региона" — с такой темой стартовала пленарная сессия XIX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов "Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов" в Тольятти в Университете сервиса.
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. В формате лекции-диалога со студентами он обозначил основные тренды, вызовы и результаты развития отрасли туризма в Самарской области.
"Одним из важных трендов является развитие локального туризма. Такого вида туризма вы не найдете в учебниках и справочниках. Речь идет о создании условий для отдыха и проведения досуга для жителей региона на территории Самарской области, — подчеркнул Артур Игоревич. — В программе социально-экономического развития Самарского региона, разработанной по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева при участии жителей региона, определено 6 ключевых направлений до 2030 года. Одно из этих направлений — это туризм и гостеприимство. Уникальность нашей отрасли и, с другой стороны, ее сложность заключается в том, что туризм не имеет границ. Практически любая сфера экономики так или иначе связана с туризмом".
Ректор Университета сервиса Любовь Выборнова подчеркнула важность участия экспертов отрасли из числа представителей бизнеса и органов региональной и муниципальной власти в научных и научно-просветительских мероприятиях для студентов и аспирантов.
"Подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства является одним из приоритетных направлений Университета сервиса. Важно погружать в актуальную отраслевую повестку и наших молодых исследователей. Применяя знания и методы исследований в различных научных областях, таких как региональная экономика, теория и история культуры, искусства, техническая эстетика и дизайн, для решения прикладных задач в туризме, университет способствует развитию отрасли в регионе", — подчеркнула Любовь Алексеевна в своем приветственном слове.
Министр ответил на вопросы молодежной аудитории, подчеркнув, что все они могут стать амбассадорами гостеприимства в родном крае.
Один из актуальных вопросов студентов: "Как Вы считаете, на что нужно делать упор в развитии туризма нашего края?"
"Нужно делать ставку на несколько направлений, потому что в нашем регионе уникальное сочетание богатого природного наследия и очень мощного развития промышленности. А еще наш край отличает богатое историко-культурное и архитектурное наследие самых разных эпох, которое сохранилось в нашем регионе и которое мы сейчас стараемся сберечь, — ответил Артур Игоревич. — Очень важно создавать для туристов комфортную среду, среду гостеприимства. Это и комфортабельные места размещения, интересные места питания и отдыха с определенными концепциями. И главное — это люди! Несмотря на то, что в туризме сейчас очень бурно развиваются современные информационные технологии, эта отрасль самая человекоцентричная, в ней очень многое зависит от человека и его профессионализма".
Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов подчеркнул, что для развития этой отрасли нужно постоянно учиться, совершенствовать свои знания и профессиональные компетенции.
Гостями пленарной сессии конференции также стали Екатерина Ярославцева, руководитель управления туризма администрации г. о. Тольятти, Игорь Степанов, директор туроператорской компании "Румб". Организатором конференции выступил Поволжский государственный университета сервиса.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....