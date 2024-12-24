На речной переправе в Самаре сегодня отменены рейсы

Во вторник, 24 декабря, на линии "Самара - Подголятино" отменяются рейсы из-за тяжелой ледовой обстановки.
Это рейс из Самары в 17:00 и рейс из Подголятино в 18:00.
Напомним, что с 25 декабря останавливается навигация на реке Волга. Переправа будет возобновлена после установление ледового покрова.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.