На речной переправе в Самаре сегодня отменены рейсы

Во вторник, 24 декабря, на линии "Самара - Подголятино" отменяются рейсы из-за тяжелой ледовой обстановки.

Это рейс из Самары в 17:00 и рейс из Подголятино в 18:00.

Напомним, что с 25 декабря останавливается навигация на реке Волга. Переправа будет возобновлена после установление ледового покрова.