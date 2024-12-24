На Авито рассказали, на что больше всего тратятся работающие самарцы

В среднем жители Самары тратят 10 257 рублей в месяц на расходы, связанные с работой. Об этом рассказали эксперты Авито Рекламы и Авито Работы, которые опросили более 7 000 работающих россиян.
Выяснилось, что главными тратами среди занятых самарцев являются расходы на оплату питания в офисе (33%), транспорт (30%), услуги связи (28%) и подарки коллегам на праздники (25%).
Более трети участников опроса (37%) заявили, что ежемесячные расходы, связанные с работой, составляют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также 14% тратят от 5 тыс. 10 тыс. рублей, а 17% расходуют не более 1 тыс. рублей.
В среднем какую сумму в месяц вы тратите на расходы, связанные с работой?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Менее 1 000 рублей
|
17%
|
1001–5 000 рублей
|
37%
|
5 001–10 000 рублей
|
14%
|
10 001–20 000 рублей
|
10%
|
20 001–30 000 рублей
|
6%
|
30 001–40 000 рублей
|
3%
|
40 001–50 000 рублей
|
3%
|
Более 70 000 рублей
|
2%
Лидером по этому показателю оказалась Москва, где средние затраты составили 14 852 рубля. Меньше, чем в среднем по стране, тратят в Новосибирске — 8 346 рубль. В топ-3 сфер, работая в которых россияне тратят больше всего, оказался автомобильный бизнес со средней суммой затрат, 28 445 рублей. На втором месте оказалась индустрия гостиничного бизнеса и туризма — средние расходы россиян, связанные с работой, составляют здесь в среднем 22 546 рублей. Третье место заняла сфера финансов, где средние расходы респондентов составляют 20 366 рублей в месяц.
Только 43% участников опроса заявили, что работодатель никак не компенсирует рабочие затраты. У 57% респондентов в условия работы входит покрытие различных расходов, связанных с работой. При этом в топ-3 расходов, которые покрывает работодатель, вошли: покупка рабочей одежды или формы (15%), расходы на связь (12%), покупка канцелярии или других материалов для работы (10%).
Чаще всего при выборе места работы респонденты реагируют на имиджевую рекламу вакансий на классифайдах и маркетплейсах — об этом рассказали 44% опрошенных, а более трети опрошенных — из рекламы в поисковых сервисах (37%) и 22% — из рекламы в социальных сетях.
В каких каналах вы реагируете на рекламу вакансий?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Реклама на маркетплейсах и классифайдах
|
44%
|
Реклама в поисковых сервисах
|
37%
|
Реклама в соцсетях
|
22%
|
Реклама на ТВ
|
21%
|
Наружная реклама
|
12%
Большинство респондентов (75%) отметили, что указание заработной платы является наиболее важным критерием в рекламе вакансий. Также 60% опрошенных ценят, когда работодатель указывает в рекламе свое расположение. Еще для 50% отмечают важность указания формата работы — офисный, гибридный или дистанционный — сразу в рекламе.
«Эксперты отмечают повышенную потребность российского рынка труда в квалифицированных кадрах. В таких условиях все больше работодателей используют медийную рекламу для роста узнаваемости и лояльности соискателей. С ее помощью можно охватить многомиллионную аудиторию и не только повысить знание бренда среди пользователей, но и построить благоприятный имидж работодателя» — поделился Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Какие критерии в рекламе потенциального работодателя важны самарцам?
|
Фактор
|
Доля респондентов, %
|
Указание заработной платы
|
75%
|
Удобное месторасположение
|
60%
|
Гибкий график и возможность удаленной работы
|
50%
|
Наличие льгот от работодателя
|
40%
|
Узнаваемый бренд работодателя
|
23%
Последние комментарии
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.