16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владелец "американских горок" получил шанс на землю в парке "Дружба" Иван Манаев: В Самарской области появится единый институт развития Авито Работа и центр "Профессии будущего" откроют клуб работодателей Москвы Как кормят и на чем возят работников АВТОВАЗа Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения "РУДА"

Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области подвели итоги внедрения бережливого производства в 2024 году

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области 2024 г. отмечен достижениями в реализации национального проекта Производительность труда. По итогам рейтинга, сформированного Минэкономразвития России, Самарская область отмечена как одна из лучших и вошла в ТОП 4 регионов-лидеров, заняв третье место в рейтинге.

"У нас хороший задел в нацпроекте. 187 компаний уже повышают производительность труда, обучено инструментам бережливого производства свыше 3000 человек. С 2020 года предприятия получили возможность применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на 2 млрд рублей. Благодаря именно этой программе мы получаем увеличенную производительность без привлечения дополнительных кадров. Производительность по отдельным проектам достигает от 50 до 200%. И, несмотря на формальное завершение национального проекта в 2024 году, его мероприятия будут продолжены в рамках федерального проекта внутри мегапроекта по конкурентоспособной и эффективной экономике", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", также отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области. "Перед нами стоит задача развития инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки. Нельзя потерять уже наработанный задел, учитывая, что именно промышленность является основой российской экономики", — сказал на заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Технологическое лидерство" Вячеслав Федорищев.

Оператором нацпроекта в Самарской области является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. За 2024 г. обучил более 2 тыс. сотрудников методам бережливого производства и подготовил более 200 внутренних тренеров. Экономический эффект от реализованных проектов составил более 2,5 млрд рублей.

"Все запланированные на 2024 год показатели выполнены, а некоторые даже перевыполнены, — отмечает директор РЦК Константин Серов. — Это свидетельствует о высокой востребованности наших услуг и растущем понимании предприятиями важности внедрения бережливого производства".

Он также отметил динамику заинтересованности предприятий в участии в проекте, подчеркнув, что "бизнес-сообщество общается друг с другом, нашу работу оценивают положительно, и есть достаточно большой и постоянный приток коллег для реализации таких проектов, причем которые приходят сами".

РЦК планирует в 2025 г. реализовать проекты как минимум на 24 предприятиях Самарской области, начав работу с восемью новыми участниками уже в январе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5