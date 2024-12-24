В Самарской области подвели итоги внедрения бережливого производства в 2024 году

В Самарской области 2024 г. отмечен достижениями в реализации национального проекта Производительность труда. По итогам рейтинга, сформированного Минэкономразвития России, Самарская область отмечена как одна из лучших и вошла в ТОП 4 регионов-лидеров, заняв третье место в рейтинге.

"У нас хороший задел в нацпроекте. 187 компаний уже повышают производительность труда, обучено инструментам бережливого производства свыше 3000 человек. С 2020 года предприятия получили возможность применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на 2 млрд рублей. Благодаря именно этой программе мы получаем увеличенную производительность без привлечения дополнительных кадров. Производительность по отдельным проектам достигает от 50 до 200%. И, несмотря на формальное завершение национального проекта в 2024 году, его мероприятия будут продолжены в рамках федерального проекта внутри мегапроекта по конкурентоспособной и эффективной экономике", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", также отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области. "Перед нами стоит задача развития инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки. Нельзя потерять уже наработанный задел, учитывая, что именно промышленность является основой российской экономики", — сказал на заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Технологическое лидерство" Вячеслав Федорищев.

Оператором нацпроекта в Самарской области является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. За 2024 г. обучил более 2 тыс. сотрудников методам бережливого производства и подготовил более 200 внутренних тренеров. Экономический эффект от реализованных проектов составил более 2,5 млрд рублей.

"Все запланированные на 2024 год показатели выполнены, а некоторые даже перевыполнены, — отмечает директор РЦК Константин Серов. — Это свидетельствует о высокой востребованности наших услуг и растущем понимании предприятиями важности внедрения бережливого производства".

Он также отметил динамику заинтересованности предприятий в участии в проекте, подчеркнув, что "бизнес-сообщество общается друг с другом, нашу работу оценивают положительно, и есть достаточно большой и постоянный приток коллег для реализации таких проектов, причем которые приходят сами".

РЦК планирует в 2025 г. реализовать проекты как минимум на 24 предприятиях Самарской области, начав работу с восемью новыми участниками уже в январе.