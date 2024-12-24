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Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Результаты опроса ВТБ показывают, что более половины респондентов (56%) считают важным знать, сколько зарабатывает их партнер. Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам.

Лишь 17% опрошенным жителям ПФО не важно, сколько зарабатывает их половина. При этом половина респондентов (51%) знают точную сумму заработка, а 42% — приблизительную.

Опрос показал, что 78% опрошенных ведут бюджет совместно. При этом треть пар оплачивает ипотеку и кредиты вместе, а еще четверть респондентов берет эти расходы на себя. Что касается крупных покупок и отпусков, то 59% опрошенных жителей ПФО покрывают эти затраты совместно со своей второй половиной.

Финансовые споры в семьях встречаются редко: 72% респондентов отметили, что не ругаются или ругаются очень редко со своими партнерами из-за денег.

Еще один важный аспект семейной жизни — это расходы на партнера. 61% респондентов готовы тратить до половины своих доходов на любимого человека, а 23% опрошенных готовы выделять даже больше половины своих денег на партнера.

"Опрос показывает, что для большинства россиян важно иметь реальное представление о заработке своего партнера. В современных реалиях такой подход помогает планировать совместные траты, взвешенно подходить к покупкам и ответственно планировать совместное будущее с финансовой точки зрения. Банки также способствуют такому осознанному подходу к общему бюджету: клиенты могут пользоваться совместными счетами, планировать траты, а также получать больше выгод и кешбэка, объединившись со своими близкими", — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей. В опросе принимали участие как семейные пары, так и люди в отношениях вне брака.

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