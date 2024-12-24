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Андрей Костин: на Кавказе чаще берут займы, а в Поволжье пользуются дистанционными банковскими услугами Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера Россиянин в среднем съедает до 100 мандаринов в год, из которых более 30 – к Новому году ВТБ: доля вкладов и накопительных счетов в "копилке" россиян превысила 90% 56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес

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Андрей Костин: на Кавказе чаще берут займы, а в Поволжье пользуются дистанционными банковскими услугами

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился аналитикой о региональных особенностях потребления кредитных услуг в России в интервью для подкаста "Легкие деньги" на Первом канале. По его словам, в различных регионах страны наблюдается своя специфика в кредитовании и сбережениях.

Андрей Костин отметил, что на Кавказе фиксируется высокий спрос на кредиты, тогда как жители Урала демонстрируют большую склонность к накоплениям. В Южном федеральном округе наличные средства используются более активно по сравнению с другими регионами, в то время как жители Поволжья и Северо-Запада чаще обращаются к дистанционным банковским услугам.

"Больше всего кредитов берут на Кавказе. На Урале, наоборот, больше склонны к сбережениям. В Южном федеральном округе активнее используют наличные, чем во многих других регионах. В Поволжье и на Северо-Западе более активно пользуются дистанционными банковскими услугами по сравнению с другими регионами. Безусловно, определенные различия есть. Наша страна многонациональная, и климатические условия в разных регионах также отличаются", — отметил Костин. Он добавил, что на Северном Кавказе ипотеку чаще используют для приобретения собственного жилья, тогда как в целом по стране преобладает интерес к квартирам на вторичном рынке, особенно к молодому жилью, которому 3-5 лет.

Андрей Костин также подчеркнул, что ВТБ активно анализирует потребительские предпочтения в 86 регионах России. Это позволит банку более точно адаптировать свои продукты под нужды клиентов.

Гид потребителя

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