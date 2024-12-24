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Дмитрий Медведев в Уфе провел совещание с главами регионов ПФО

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, в Уфе заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями регионов Приволжского федерального округа.

На повестке дня - ход отбора граждан на военную службу по контракту. В обсуждении приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, полпреды главы государства в других федеральных округах, заместитель министра обороны страны - начальник Главного военного управления Вооруженных Сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин, представители Генштаба и Центрального военного округа, главы регионов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании в режиме ВКС.

В Самарской области единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации составляет 2 млн рублей. Всего за первый год службы военнослужащий может получить до 4,5 млн рублей. Для участников СВО и членов их семей действуют льготы и социальные гарантии - всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их супругов.

Содействие в поиске работы и получении образования - также приоритетное направление работы областного правительства. В октябре в Самарской области начала действовать программа "Школа героев" в продолжение президентской кадровой программы "Время героев". Региональная программа реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и направлена на развитие у ветеранов СВО управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в рупных госкомпаниях, преимущественно на Самарской земле. В первый поток обучения участниками стали 45 человек. Для получения компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации, участники проходят программу профессиональной переподготовки. Обучение завершится в мае следующего года.

Ветераны СВО - участники проекта "Школа героев" уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт. По решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов и членов регионального правительства.

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