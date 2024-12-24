Под Самарой отключилось 11 трансформаторных подстанций

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Во вторник, 24 декабря, в 18:03, в пос. Гранный в Новокуйбышевске произошло аварийное отключение 11 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области