В Самару перенаправили несколько авиарейсов, планировавших посадку в Казани

В среду, 25 декабря, направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска были перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Казани введены временные ограничения на работу аэропорта: авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.