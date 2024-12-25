На СВГК завели 18 административных дел за нарушение сроков газификации

Прокуратура Красноярского района Самарской области возбудила 18 административных дел из-за нарушения сроков газификации.

Надзорное ведомство во время проверок обнаружило, что ООО "СВГК" нарушены сроки подключения к газу 18 объектов капитального строительства в различных поселках на территории района.

В отношении замначальника управления продаж технологического присоединения и услуг по крупным объектам СВГК и самого юридического лица возбудили 18 административных дел по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Эти дела направили для рассмотрения в УФАС.