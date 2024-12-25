Иностранные сотрудники самарских кафе пытались спрятаться от миграционного рейда

В четырех районах Самары полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили документы у 140 человек и выявили более 15 нарушений миграционного законодательства.

Так, в кафе на ул. Алма-Атинской полицейские нашли двух женщин без документов, подтверждающих право на пребывание в РФ. Теперь их выдворят из страны. Также из России уедет пассажир одного автобуса: мужчину задержали при проверке на Южном шоссе.

Кроме того, за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ к ответственности привлекли 15 иностранцев, которых поймали при проверках междугородних автобусов, двух рынков на улицах Олимпийской и Калинина, гостиницы и увеселительного заведения в Кировском районе, а также учреждений общественного питания на ул. Буянова.

При проверке объектов в Ленинском районе две сотрудницы кафе спрятались от полицейских в подсобке среди компьютерной техники. Часть посетителей и работников других заведений также безуспешно пытались ввести в заблуждение правоохранителей или спрятаться.