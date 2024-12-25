Иностранные сотрудники самарских кафе пытались спрятаться от миграционного рейда

В четырех районах Самары полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители проверили документы у 140 человек и выявили более 15 нарушений миграционного законодательства.
Так, в кафе на ул. Алма-Атинской полицейские нашли двух женщин без документов, подтверждающих право на пребывание в РФ. Теперь их выдворят из страны. Также из России уедет пассажир одного автобуса: мужчину задержали при проверке на Южном шоссе.
Кроме того, за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ к ответственности привлекли 15 иностранцев, которых поймали при проверках междугородних автобусов, двух рынков на улицах Олимпийской и Калинина, гостиницы и увеселительного заведения в Кировском районе, а также учреждений общественного питания на ул. Буянова.
При проверке объектов в Ленинском районе две сотрудницы кафе спрятались от полицейских в подсобке среди компьютерной техники. Часть посетителей и работников других заведений также безуспешно пытались ввести в заблуждение правоохранителей или спрятаться.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???