16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ расширил офисную сеть на все регионы страны ВТБ: каждый третий житель Поволжья успел завершить все дела перед Новым годом РСХБ в Самарской области назвал главные достижения за 2024 год Андрей Костин: на Кавказе чаще берут займы, а в Поволжье пользуются дистанционными банковскими услугами Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера

Банки Финансы

ВТБ: каждый третий житель Поволжья успел завершить все дела перед Новым годом

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным блиц-опроса ВТБ, почти две трети (62%) жителей округа уже уточнили место празднования Нового года, почти половина (44%) обсудили с близкими планы на празднование, а 35% определились с путешествиями. Несмотря на активные приготовления, у россиян еще остаются незавершенные дела в преддверии праздника - закрыть все рабочие вопросы успели только 38% опрошенных.

Большинство жителей Поволжских регионов планируют отмечать наступающий 2025 год в кругу семьи дома (59%) или в гостях (17%). За неделю до праздника только 32% респондентов успели украсить свои дома и нарядить елку, а 27% начали закупку продуктов для праздничного стола.

32% участников опроса приобрели подарки для родных и знакомых, более трети (39%) выбрали наряды для новогодней ночи.

Важным аспектом подготовки является завершение рабочих дел: 38% респондентов сообщили, что успели закрыть все важные дела и проекты перед новогодними каникулами.

35% жителей округа планируют совершить поездки в новогодние праздники, а 20% уже купили билеты. 17% респондентов из регионов ПФО поедут в гости к родственникам в другой город, еще 10% намерены посетить другой город с туристической целью. Активный отдых на природе планируют 8%. Около 5% респондентов проведут новогодние каникулы на любимой даче, и лишь 1% опрошенных планирует отдых за рубежом.

Наиболее популярными направлениями путешествий по стране на новогодних праздниках 2024/25 станут Москва, Санкт-Петербург. Жители Поволжья чаще, чем в других регионах, планируют поездки на Урал и в Казань.

42% жителей Поволжья, которые планирует какие-либо поездки на новогодние праздники, намерены потратить на них от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще около четверти (24%) планируют расходы от 10 тыс. до 29 тыс. рублей, а 8% опрошенных - более 100 тыс. рублей.

* Опрос проведен ВТБ 20-24 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5