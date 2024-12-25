ВТБ: каждый третий житель Поволжья успел завершить все дела перед Новым годом

По данным блиц-опроса ВТБ, почти две трети (62%) жителей округа уже уточнили место празднования Нового года, почти половина (44%) обсудили с близкими планы на празднование, а 35% определились с путешествиями. Несмотря на активные приготовления, у россиян еще остаются незавершенные дела в преддверии праздника - закрыть все рабочие вопросы успели только 38% опрошенных.

Большинство жителей Поволжских регионов планируют отмечать наступающий 2025 год в кругу семьи дома (59%) или в гостях (17%). За неделю до праздника только 32% респондентов успели украсить свои дома и нарядить елку, а 27% начали закупку продуктов для праздничного стола.

32% участников опроса приобрели подарки для родных и знакомых, более трети (39%) выбрали наряды для новогодней ночи.

Важным аспектом подготовки является завершение рабочих дел: 38% респондентов сообщили, что успели закрыть все важные дела и проекты перед новогодними каникулами.

35% жителей округа планируют совершить поездки в новогодние праздники, а 20% уже купили билеты. 17% респондентов из регионов ПФО поедут в гости к родственникам в другой город, еще 10% намерены посетить другой город с туристической целью. Активный отдых на природе планируют 8%. Около 5% респондентов проведут новогодние каникулы на любимой даче, и лишь 1% опрошенных планирует отдых за рубежом.

Наиболее популярными направлениями путешествий по стране на новогодних праздниках 2024/25 станут Москва, Санкт-Петербург. Жители Поволжья чаще, чем в других регионах, планируют поездки на Урал и в Казань.

42% жителей Поволжья, которые планирует какие-либо поездки на новогодние праздники, намерены потратить на них от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще около четверти (24%) планируют расходы от 10 тыс. до 29 тыс. рублей, а 8% опрошенных - более 100 тыс. рублей.

* Опрос проведен ВТБ 20-24 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.