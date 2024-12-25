Жигулевский заповедник закрывает маршруты с 30 декабря по 1 января

Жигулевский государственный заповедник предупреждает любителей активного отдыха на график работы в предстоящие праздничные дни.
30, 31 декабря и 1 января маршрут "Храм природы" и экскурсионно-познавательный комплекс комплекс "Бахилова поляна" будут закрыты.
Со 2 января маршрут и комплекс работают в обычном режиме, сообщает пресс-служба заповедника.
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