16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Салатные засоры": специалисты "РКС-Самара" готовятся выезжать на новогоднюю прочистку канализации "ЭнергосбыТ Плюс" обратился в надзорные органы по факту задолженности управляющей компании № 2 На самарской набережной открыли общественный туалет с сенсорными элементами В Самаре прошло чествование лучших сотрудников энергетической отрасли региона В Самаре подорожает холодная вода

ЖКХ и благоустройство Общество

"Салатные засоры": специалисты "РКС-Самара" готовятся выезжать на новогоднюю прочистку канализации

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Салатные засоры" — уже традиционное явление для самарских сетей канализации в начале января. Все обильные угощения, с которыми не справились гости в первые дни Нового года, выбрасываются в унитаз. И это очень большая ошибка — сети водоотведения не предназначены для транспортировки бытовых отходов, напомнили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Каждый год в первых числах января вырастает число засоров, и каждый год специалисты "РКС-Самара" напоминают: не спускайте салаты в унитаз! Продукты не растворяются, а образуют твёрдый ком, который забивает трубу, что приводит к засору и изливу. Как итог: санузел не работает, вода не уходит, стоки начинают идти верхом или в подвал дома, текут по улице, источая ужасный запах.

Чтобы не портить торжество себе и соседям, все нерастворимые отходы, остатки еды, новогоднюю мишуру, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор. Специальные бригады цеха канализации будут работать с 29 декабря по 8 января по специальному "праздничному" графику, но, если засоров будет много, со всеми справиться никаких аварийных бригад не хватит. Донесите мусор до мусорной корзины, еще раз просят коммунальщики.

Список того, что ни в коем случае нельзя сбрасывать в раковину или унитаз:

1. Очистки, шелуха, скорлупа, косточки и остатки еды.

2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

4. Бытовой и строительный мусор.

5. Средства контрацепции.

6. Ватные палочки.

7. Наполнитель для кошачьих лотков.

8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

10. Окурки, спички.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5