"Салатные засоры": специалисты "РКС-Самара" готовятся выезжать на новогоднюю прочистку канализации

"Салатные засоры" — уже традиционное явление для самарских сетей канализации в начале января. Все обильные угощения, с которыми не справились гости в первые дни Нового года, выбрасываются в унитаз. И это очень большая ошибка — сети водоотведения не предназначены для транспортировки бытовых отходов, напомнили в пресс-службе компании.

Каждый год в первых числах января вырастает число засоров, и каждый год специалисты "РКС-Самара" напоминают: не спускайте салаты в унитаз! Продукты не растворяются, а образуют твёрдый ком, который забивает трубу, что приводит к засору и изливу. Как итог: санузел не работает, вода не уходит, стоки начинают идти верхом или в подвал дома, текут по улице, источая ужасный запах.

Чтобы не портить торжество себе и соседям, все нерастворимые отходы, остатки еды, новогоднюю мишуру, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор. Специальные бригады цеха канализации будут работать с 29 декабря по 8 января по специальному "праздничному" графику, но, если засоров будет много, со всеми справиться никаких аварийных бригад не хватит. Донесите мусор до мусорной корзины, еще раз просят коммунальщики.

Список того, что ни в коем случае нельзя сбрасывать в раковину или унитаз:

1. Очистки, шелуха, скорлупа, косточки и остатки еды.

2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

4. Бытовой и строительный мусор.

5. Средства контрацепции.

6. Ватные палочки.

7. Наполнитель для кошачьих лотков.

8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

10. Окурки, спички.