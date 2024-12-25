В оздоровительном лагере Самары на ребенка упала оконная рама, возбуждено уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы в детском лагере, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В 2024 г. в оздоровительном круглогодичном лагере на 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угроза для его жизни отсутствует.
По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).
"В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, истребована вся необходимая документация, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в Управлении.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?