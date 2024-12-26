"Тольяттиазот" поздравил жителей Тольятти с Новым годом

В преддверии Нового года ТОАЗ поздравил воспитанников социальных учреждений Тольятти и Ставропольского района Самарской области. Дети получили подарки и билеты на новогоднее представление в ДК "Тольяттиазот". Компания также приняла участие в региональной акции "Елка желаний".

В рамках традиционной поддержки детских домов и организаций для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сотрудники ТОАЗа посетили центры "Дельфин", "Гармония", "Семья", "Единство" и "Созвездие", а также школу "Благовест" в селе Ягодное Ставропольского района.

Для воспитанников детских учреждений были организованы викторины по химии и демонстрация мультфильмов "Приключения Толика Азотова". Компания также передала 500 благотворительных билетов на елки в ДК "Тольяттиазот", где в дни зимних каникул состоится 24 спектакля.

Новогодние представления во Дворце культуры посетят также дети и внуки сотрудников ТОАЗа. Пригласительные билеты стали частью корпоративных подарков, в дополнение к сладостям и гаджетам. Волонтеры Совета молодежи в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили и поздравили более 50 семей.

"Тольяттиазот" также установил световые арт-объекты на транспортном кольце подшефного Комсомольского района. Фигуры в новогоднем стиле, выполненные сотрудниками предприятия, появились на пересечении главных улиц района.

"Новый год — семейный праздник. Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, не должны чувствовать себя обделенными, поэтому сотрудники ТОАЗа традиционно приезжают в гости к воспитанникам социальных центров. И всегда не с пустыми руками. Наши теплые, душевные встречи и рождественские подарки — это та маленькая толика заботы и внимания, которые мы можем дать воспитанникам детских домов. Поддерживает Компания и детей сотрудников, которые на Новый год получают приятные сюрпризы в виде подарков и эмоций от ярких представлений", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.