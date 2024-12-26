"Это красиво, но...": Иван Носков попросил самарцев воздержаться от запуска петард и салютов

И.о. главы Самары Иван Носков обратился к жителям города в преддверии новогодних праздников и каникул с просьбой воздержаться от запуска пиротехники - салютов, петард и т.д. Обращение он опубликовал в телеграм-канале.

И. о. главы города привел в пример сообщения жителей, в которых они, обращаясь к нему с просьбой оказать содействие в проблемах, часто аргументируют ситуацию присутствием пожилых и маленьких детей.

"Сообщая мне в личные сообщения о проблемах в домах или не почищенных дорогах, практически все подчеркивают — "в доме живут пожилые люди и маленькие дети", "по этой дороге ходят пожилые люди и маленькие дети". А теперь я вам скажу — в городе живут, в том числе, пожилые люди и малыши. Их могут напугать взрывы пиротехники, особенно в наше время. Подумайте о своих родных и поберегите чужих", - призвал Иван Носков.

Он добавил, что для праздничного настроения вполне достаточно бенгальских огней и хлопушек из серпантина, которые можно использовать дома (но тоже с осторожностью).

"Продавцам пиротехники еще раз напоминаю — продажа пиротехники детям и подросткам строго запрещена. Не нарушайте закон, не портите себе и другим праздник!", - заключил и.о. главы Самары.