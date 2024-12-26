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Экономика и бизнес

"Электрощит Самара" провел ярмарку коопераций для поставщиков продуктов питания

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 декабря компания "Электрощит Самара" провела ярмарку коопераций пищевых производств для комбината питания компании — ООО "Энергия вкуса". Более 30 предпринимателей презентовали свою продукцию и услуги напрямую представителям предприятия.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

ООО "Энергия вкуса" — предприятие по организации горячего питания для более чем 3800 сотрудников крупнейшего производителя электротехнического оборудования. Столовые и буфет работают на обеих производственных площадках "Электрощит Самара": Красной Глинке и заводе "Русский трансформатор". Обновленная столовая открылась на территории завода в декабре 2023 года, летом 2024 возобновлена организация горячего питания на "Русском трансформаторе" и открыт буфет на площадке Красная Глинка.

Перед началом мероприятия собравшихся приветствовал директор по закупкам электротехнического дивизиона ГК "Акрон Холдинг" Павел Алябьев и руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

Об основных направлениях деятельности ООО "Энергия вкуса", потребностях и правилах закупок предпринимателям рассказали управляющая комбинатом питания Жанна Тюрякова и руководитель направления закупок ООО "Энергия вкуса" Ольга Матвеева.

Неотъемлемой частью мероприятия стал обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между "Электрощит Самара" и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками продукции. Обсуждалась конкретная номенклатура, требования к поставкам и возможные способы закупок.

Необходимо отметить, компания "Электрощит Самара" в мае провела на своей территории День поставщика. Мероприятие собрало более 200 представителей компаний, осуществляющих производство и поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ для энергетических и электротехнических компаний. В ноябре этого года на площадке регионального центра "Мой бизнес" для компании была организована ярмарка коопераций для предприятий малого и среднего бизнеса. На мероприятии присутствовали представители 18 самарских компаний.

"После проведенной 8 ноября ярмарки коопераций, мы предложили региональному центру "Мой бизнес" провести подобное мероприятие и пригласить потенциальных поставщиков для нашего комбината питания. Проведение ярмарки коопераций для поставщиков продуктов питания — еще один шаг "Электрощит Самара" в направлении поддержки местного бизнеса и обеспечения своих сотрудников качественными горячими обедами. Мы уверены, что прямой диалог между производителями и нашим комбинатом питания позволит найти оптимальные решения для обеих сторон. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с новыми партнерами и открыты к предложениям от местных производителей. Этот формат мероприятия доказал свою эффективность, поэтому мы планируем продолжать такую практику в будущем", — отметил директор по закупкам электротехнического дивизиона ГК "Акрон Холдинг" Павел Алябьев.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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