В Тольятти мужчина провалился в промоину

В четверг, 26 декабря, в Тольятти мужчина провалился под лед. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 14:06 на Волге напротив яхт-клуба "Чайка" в промоину упал мужчина. К спасателям обратился очевидец. В 14:35 к пострадавшему выехал аэроглиссер. Пострадавшего достали из промоины и на спасательной станции передали врачам "скорой". Толщина льда на месте происшествия составляла 3-4 сантиметра.

Спасатели напоминают, что толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта 30 см, для автотранспорта — 40 см.