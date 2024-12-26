АвтоВАЗ снизил долговую нагрузку до 100 млрд рублей

Долговая нагрузка АвтоВАЗа за год снизилась на 37 млрд руб., примерно до 100 млрд руб., пишет interfax.ru со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

"Сейчас долговая нагрузка АвтоВАЗа оценивается в пределах около 100 млрд рублей. Причем в текущих условиях расходы на обслуживание кредитов предприятия вырастут примерно до 20 млрд руб. (в год). Однако благодаря нашей совместной работе долговая нагрузка по сравнению с 2023 г. уже сократилась примерно на 37 млрд рублей", - заявил он.

Министр напомнил, что власти РФ на постоянной основе выплачивают предприятию промышленные субсидии, объем которых формируется с учетом высокой локализации модельного ряда Lada. Эти субсидии фактически служат компенсацией уплаченного концерном утильсбора за выпускаемые на его мощностях автомобили.

"В том числе за счет этой поддержки финансовая модель АвтоВАЗа сохраняет устойчивость даже в условиях беспрецедентных санкций и роста ключевой ставки", - отметил Алиханов.

Глава Минпромторга напомнил, что АвтоВАЗ получает господдержку и по линии других системных мер: субсидирования НИОКР, программ льготного автокредитования и лизинга, льготные займы по линии Фонда развития промышленности (ФРП).

В частности, ФРП за год профинансировал в общей сложности на 7 млрд руб. три крупных автовазовских проекта: по созданию производств деталей кузова, интерьера и экстерьера, рулей, сидений и стеклоподъемников, комплектующих для тормозной системы, систем вентиляции, отопления и кондиционирования для Lada Aura; по выпуску усовершенствованного 16-клапанного двигателя 1,6 л и 1,8 л для автомобилей Lada. По линии субсидий на НИОКР был на 1,3 млрд руб. профинансирован проект АвтоВАЗа по развитию технологии создания автомобилей на отечественной телематике с применением элементов технологии V2X.

"Дополнительно уже приняты отдельные решения для поддержки по кредитному портфелю. В зависимости от необходимости будем прорабатывать другие инструменты, которые могут быть эффективны для дальнейшего облегчения этой нагрузки", - сообщил Алиханов, не уточнив подробностей.