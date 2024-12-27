Житель Ульяновской области запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани

В четверг, 26 декабря, в отделении банка в Сызрани произошло ЧП - неизвестный решил устроить здесь фейерверк. Полиция сработала оперативно и задержала мужчину, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сообщение о том, что в одном из финансовых учреждений на ул. Советской происходят подозрительные действия, поступило в полицию Сызрани около 18:00. Одновременно с этим в региональных соцсетях завирусился ролик, на котором мужчина в отделении банка пытается запустить фейерверк.
Правоохранители среагировали оперативно и уже через несколько минут смогли задержать нарушителя порядка. Им оказался 43-летний житель Ульяновской области. По предварительной информации, подозреваемого спровоцировали на преступление телефонные мошенники.
"В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет, зданию ущерб не причинен", — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?