Житель Ульяновской области запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани

В четверг, 26 декабря, в отделении банка в Сызрани произошло ЧП - неизвестный решил устроить здесь фейерверк. Полиция сработала оперативно и задержала мужчину, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение о том, что в одном из финансовых учреждений на ул. Советской происходят подозрительные действия, поступило в полицию Сызрани около 18:00. Одновременно с этим в региональных соцсетях завирусился ролик, на котором мужчина в отделении банка пытается запустить фейерверк.

Правоохранители среагировали оперативно и уже через несколько минут смогли задержать нарушителя порядка. Им оказался 43-летний житель Ульяновской области. По предварительной информации, подозреваемого спровоцировали на преступление телефонные мошенники.

"В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет, зданию ущерб не причинен", — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.