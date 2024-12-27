В новый год площадь Куйбышева защитят от беспилотников

Площадь Куйбышева, которая по традиции станет главной точкой притяжения самарцев в новогоднюю ночь, защитят от беспилотников. Городское Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта заключило контракт, по которому "Новогодний комплекс" обеспечат средствами глушения каналов управления несанкционированных БПЛА.
Контракт заключен с ООО "ДельтаТех", на эти цели из бюджета Самарской области выделено 1,45 млн рублей.
Исполнитель должен будет расставить РЭБ в границах улиц Чапаевская, Красноармейская, Вилоновская и Галактионовская. Согласно техзаданию, площадь покрытия составит не менее 1000 метров по радиусу от точки глушения.
Срок исполнения услуг — 3 дня: с 20:00 31 декабря по 9:00 2 января.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.