В новый год площадь Куйбышева защитят от беспилотников

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Площадь Куйбышева, которая по традиции станет главной точкой притяжения самарцев в новогоднюю ночь, защитят от беспилотников. Городское Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта заключило контракт, по которому "Новогодний комплекс" обеспечат средствами глушения каналов управления несанкционированных БПЛА.