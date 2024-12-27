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Общество

В новый год площадь Куйбышева защитят от беспилотников

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Площадь Куйбышева, которая по традиции станет главной точкой притяжения самарцев в новогоднюю ночь, защитят от беспилотников. Городское Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта заключило контракт, по которому "Новогодний комплекс" обеспечат средствами глушения каналов управления несанкционированных БПЛА.

Контракт заключен с ООО "ДельтаТех", на эти цели из бюджета Самарской области выделено 1,45 млн рублей.

Исполнитель должен будет расставить РЭБ в границах улиц Чапаевская, Красноармейская, Вилоновская и Галактионовская. Согласно техзаданию, площадь покрытия составит не менее 1000 метров по радиусу от точки глушения.

Срок исполнения услуг — 3 дня: с 20:00 31 декабря по 9:00 2 января.

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