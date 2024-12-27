Геймер из Тольятти, решив продать свой дорогостоящий аккаунт в игре, потеряла 170 тыс. рублей

В начале декабря 33-летней работнице одной из точек общепита Тольятти в мессенджере написал неизвестный и сообщил, что он увидел в сети ее сообщение о продаже дорогостоящего аккаунта в приключенческой игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG.

Собеседник предложил женщине удвоить предложенную ею стоимость, чтобы та не продала его кому-то еще. Якобы он очень хотел порадовать сына таким подарком на приближающийся Новый год.

Заинтересовавшаяся предложением, геймер согласилась и начала рассказывать о возможных способах оплаты. В ходе диалога неизвестный предложил ей пополнить онлайн-кошелек и выслал ссылку на зашифрованный канал передачи данных о банковском счете между пользователями. Перейдя по ссылке, при вводе реквизитов, с карты тольяттинки произошло списание более 170 тыс. рублей.

Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.