В первой десятке: Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

В правительстве РФ озвучили итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2024 года. Презентация рейтинга состоялась на заседании комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации под председательством зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко.

Самарская область снова вошла в число лучших, заняв 10-е место. Каждый субъект оценивается по 43 критериям, сгруппированным в три блока. Они отражают включенность региональных органов власти в научно-технологическое развитие, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей.

"Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В большую системную работу по технологическому развитию вовлечены университеты региона. Перед вузами стоит задача не только проведения поисковых, фундаментальных исследований, но и их апробация, подготовка прототипов и опытно промышленных образцов.

Так, летом на базе СамГТУ состоялось открытие Поволжского дизайн-центра микроэлектроники. Среди его основных задач - расширение компетенций региона в разработках автономных информационных и управляющих систем, радиоэлектронных технологий, а также создание инфраструктурной платформы для их внедрения на предприятиях региона. Ежегодно центр будет выпускать более 50 специалистов в области радиоэлектроники: бакалавров, специалистов и магистров.

В сентябре на базе Тольяттинского государственного университета стартовала работа технопарка и производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов. В открытии приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Вячеслав Федорищев.

Уникальное производство индивидуальных и серийных эндопротезов НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ действует в индустриальном парке "Преображенка". Напечатанные на 3D-принтере имплантаты выпускаются по аддитивной технологии, которая позволяет по данным КТ, МРТ индивидуально под конкретного пациента изготовить эндопротез.

В ноябре с космодрома Восточный на несколько сотен километров от Земли был запущен разработанный, изготовленный и испытанный в Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва наноспутник "СамСат-Ионосфера". Космический аппарат предназначен для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли.

"Вузовская наука должна быть прикладной, разработки должны идти в реальный сектор экономики. Совместно с ректором медуниверситета и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ продвигаем проект создания научно-производственного объединения. Индустриальным партнером выступит Ростех. В советском прошлом были такие НПО - эффективная связка науки и производства под конкретный продукт", - рассказал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Точкой роста для развития науки и технологий в регионе и стране станет международный межвузовский кампус, который планируется ввести в эксплуатацию в Самаре в 2027 году. Проект реализуется благодаря нацпроекту "Наука и университеты". Участниками проекта выступают ключевые вузы региона - они разместят на базе кампуса отдельные кафедры и институты, смогут расширить линейку специализаций для подготовки специалистов, запустить межвузовские программы обучения с привлечением бизнеса. Для каждого студента откроется возможность посещать факультативы и дополнительные курсы других университетов, общаться со студентами других вузов. Это будет новой точкой роста науки и технологий в регионе.

Большое внимание в регионе уделяется созданию комфортных условий для работы технологического бизнеса, развития необходимой инфраструктуры. Свой вклад в научно-технологическое развитие вносят резиденты технопарка "Жигулевская долина". Сегодня в технопарке свои проекты реализуют 310 резидентов. Сама площадка регулярно подтверждает свою эффективность, и сегодня технопарк занимает второе место в стране.

Здесь выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты. Это размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и др.

"Статус резидента "Жигулевская долина" имеет ряд преимуществ для нашей компании: это доступ к современной инфраструктуре, возможность сотрудничества с другими резидентами и коллаборация с ними. Весь комплекс поддержки способствует значительному росту компании", - отметил генеральный директор ООО "Технологии промышленного сервиса" Дмитрий Потапов.

Технопарк служит региональным оператором "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; здесь также работает региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Напомним, Самарская область также входит в ТОП-3 регионов-лидеров страны по уровню инновационной активности организаций.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.