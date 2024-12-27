Жительница Самарской области "избавила" знакомую пенсионерку от 240 тыс. рублей

В Отрадном 47-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о краже с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В ноябре 67-летняя женщина обратилась в полицию из-за того, что с ее счета пропали 240 тыс. рублей. Оказалось, что пенсионерка попросила соседку снять ей с карты 30 тыс. руб. и сообщила ПИН-код. Соседка сходила в банкомат, но позже выяснилось, что сняла она больше обещанного.
Когда подозреваемую задержали, она рассказала, что согласилась помочь пенсионерке и сняла с ее карты 270 тыс. рублей. 30 тыс. она отдала соседке, п остальное потратила на себя.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?