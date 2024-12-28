Бдительная жительница Красноглинского района попалась на уловки мошенника

Жительница Красноглинского района Самары стала жертвой мошенника и лишилась 70 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мессенджере 25-летней сотруднице одного из заводов поступило сообщение от подруги. Открыв диалог, девушка увидела изображение с пожеланием хорошего рабочего дня. Смутившись, что более в переписке ничего не было, она свернула приложение и решила уточнить у знакомой, зачем та завела новый профиль в сети. Выяснив, что это смс прислал ей неизвестный, женщина решила ответить на него и пригрозить, что передаст данные незнакомца в органы внутренних дел. Как только девушка случайно при нажатии для ответа на сообщение все же открыла изображение, на ее смартфон тут же началась установка вредоносной программы, а затем произошло списание с банковского счета более 70 тыс. рублей.
Осознав, что стала жертвой мошенника, она незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?