Бдительная жительница Красноглинского района попалась на уловки мошенника

Жительница Красноглинского района Самары стала жертвой мошенника и лишилась 70 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджере 25-летней сотруднице одного из заводов поступило сообщение от подруги. Открыв диалог, девушка увидела изображение с пожеланием хорошего рабочего дня. Смутившись, что более в переписке ничего не было, она свернула приложение и решила уточнить у знакомой, зачем та завела новый профиль в сети. Выяснив, что это смс прислал ей неизвестный, женщина решила ответить на него и пригрозить, что передаст данные незнакомца в органы внутренних дел. Как только девушка случайно при нажатии для ответа на сообщение все же открыла изображение, на ее смартфон тут же началась установка вредоносной программы, а затем произошло списание с банковского счета более 70 тыс. рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенника, она незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.