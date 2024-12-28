Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Самару

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Самару, а также в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы приостановлены "в связи с предварительными результатами расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, в результате физического и технического внешнего вмешательства, а также с учетом возможных рисков для безопасности полетов".
"В связи с текущей ситуацией пассажиры с билетами на эти направления, имеют право без штрафа оформить полный возврат средств или перебронировать билеты", — уточняют в AZAL.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.