Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Самару

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Самару, а также в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы приостановлены "в связи с предварительными результатами расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, в результате физического и технического внешнего вмешательства, а также с учетом возможных рисков для безопасности полетов".

"В связи с текущей ситуацией пассажиры с билетами на эти направления, имеют право без штрафа оформить полный возврат средств или перебронировать билеты", — уточняют в AZAL.