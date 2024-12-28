В Ставропольском районе сотрудницу клининговой компании заподозрили в краже ювелирных украшений

В Ставропольском районе задержали 31-летнюю жительницу Тольятти, подозреваемую в краже ювелирных украшений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась 37-летняя финансовый директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, заявившая, что из ее частного дома неизвестным похищены ювелирные украшения на сумму 85 тыс. рублей.

Изучив информацию, полученную в ходе оперативно-розыскной работы, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастна сотрудница клининговой компании, которую на постоянной основе приглашали убирать в доме. Установив места возможного нахождения 31-летней жительницы Тольятти, оперуполномоченные задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что при уборке спальни хозяйки дома, увидела приоткрытый комод, где лежала шкатулка с украшениями. Так как у нее имеются кредитные обязательства, решила присвоить часть чужих украшений, которые в дальнейшем продала в комиссионный магазин.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ. Расследование продолжается.